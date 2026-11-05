В четверг, 5 ноября, средний курс доллара потерял 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Курс евро вырос на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Доллар дешевеет, евро дорожает: как изменился курс валют 5 ноября
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,47−46,11 грн. Евро покупают за 51,04 грн, а продают за 51,86 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,20−46,42 грн, евро — 51,80−52,20 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 45,50−45,53 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,16−51,18 грн.
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Источник: Минфин
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