Биткоин вернулся выше $80 тысяч: крипторынок отыгрывает потери после выборов в США и атаки на Binance

Биткоин возобновил рост после падения, вызванного неопределенностью вокруг промежуточных выборов в США и масштабной кибератакой на криптобирже Binance . Об этом пишет The Block. По состоянию на сегодняшний день первая криптовалюта стоит $80 670, прибавив 3,4% за последние 24 часа. Более широкий крипторинок за это время вырос на 3,7%.

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Накануне биткоин опускался ниже $76 тысяч, поскольку результаты выборов в Конгресс США усилили опасения по поводу предстоящего криптовалютного регулирования. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, что может осложнить продвижение законодательных инициатив, благоприятных для криптоиндустрии.

Однако после первых колебаний рынок начал восстанавливаться. Аналитики Nexo объяснили это тем, что определенность результатов голосования уменьшила политические риски. Инвесторы приняли итоги выборов скорее как прояснение ситуации, а не как изменение фундаментальных перспектив экономического роста.

Ethereum и акции криптокомпаний также растут

Восстановление охватило не только биткоин. По данным The Block, в предыдущий торговый срез 4 ноября Ethereum дорожал почти на 6%, тогда как Solana и XRP прибавляли около 2,5%.

Возрастали и акции компаний, связанных с криптовалютным сектором. Бумаги Strategy и Coinbase во время торгов поднимались примерно на 6%, а Block прибавила около 15% после публикации финансовой отчетности.

По оценке Nexo, фьючерсные объемы торгов криптовалютами увеличились на 27%, тогда как открытый интерес — общая стоимость незакрытых фьючерсных контрактов вырос всего на 3%. Это может свидетельствовать о том, что трейдеры преимущественно корректировали уже открытые позиции, а не активно наращивали кредитное плечо.

Кроме того, рынок лишился примерно $469 млн. позиций с использованием кредитного плеча. После этого рыночные ордера сместились в сторону небольшого преобладания покупателей.

Почему рынок почти не отреагировал на взлом Binance

Еще одним фактором давления на криптовалюты стала масштабная атака на Binance. По предварительной оценке биржи потенциальный объем инцидента составил около $6,3 млрд. В то же время Binance заявляла, что средства пользователей находятся в безопасности, а часть активов удалось заморозить с помощью партнеров.

Однако, по мнению директора по инвестициям Bitwise Мэтта Гоугана, относительно сдержанная реакция рынка может свидетельствовать о взрослении криптоиндустрии и развитии ее инфраструктуры безопасности.

Он обратил внимание, что излом биржи не означает компрометации самой сети Bitcoin. Угнанные активы хранились в горячих кошельках централизованной платформы, тогда как инвесторы имеют альтернативы для хранения криптовалют — в частности, холодные кошельки, институциональных кастодианов и спотовые биржевые фонды.

По анализу Bitwise, после десяти наибольших изломов в криптоиндустрии биткоин в течение следующих 30 дней в пяти случаях дорожал, а в пяти — подешевел. То есть масштабные инциденты с безопасностью сами по себе не определяют дальнейшую динамику первой криптовалюты.

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Сможет ли биткоин закрепиться выше $80 тысяч

В ноябре инвесторы будут следить за тем, сможет ли биткоин удержаться выше психологически важной отметки в $80 тысяч и продолжить движение до диапазона в $80−82 тысячи.

Среди других факторов, которые могут влиять на рынок, аналитики 21Shares называют ситуацию вокруг Binance, динамику цен на нефть, доходность долгосрочных казначейских облигаций США и возобновление притока средств к спотовым биткоинам-ETF.

Следовательно, нынешний рост свидетельствует о возобновлении спроса после нескольких потрясений, но сам по себе еще не гарантирует начала устойчивого восходящего тренда.

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