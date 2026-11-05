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5 ноября 2026, 12:00 Читати українською
В Идея Банка портфель вкладов населения с начала года вырос на 1,2 млрд грн — до 6,2 млрд гривен
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Идея Банк
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