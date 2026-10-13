Топ-5 новостей за вторник: ВВП вырастет до 3,5%, пять соцвыплат объединят в одну, а НДС упростят
Предложение подержанных машин падает, а цены растут. Как усиление вражеских атак влияет на авторынок
На украинском авторынке наметились новые тенденции. С одной стороны, усиление вражеских атак на столичный регион меняет спрос на машины — и новые, и б/у.
Водители, уже имеющие транспорт, не спешат вкладываться в его замену, ведь в новенькое авто в любой момент может «прилететь». Но те, у кого машины нет, все чаще задумываются о ее покупке, поскольку наличие автомобиля — это, прежде всего, вопрос безопасности в военное время.
ООН: бедность охватила 1,2 миллиарда человек в 108 странах
В мире 1,2 миллиарда человек в 108 странах страдают от острой многомерной бедности. Более половины из них — дети, а за год общее количество людей в таких условиях выросло на 51,5 миллиона. Об этом говорится в отчете Программы развития ООН, подготовленном совместно с Оксфордской инициативой по бедности и человеческому развитию и обнародованном 12 октября.
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины до 3,5% в 2027 году
Международный валютный фонд в октябрьском World Economic Outlook сохранил оценку роста реального ВВП на уровне 1% по сравнению с 1,8% в прошлом году, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина» по ежегодному собранию МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
Рада поддержал упрощение администрирования НДС: чего ждать бизнесу
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата. Речь идет о доработанном законопроекте, зарегистрированном 7 октября 2026 года.
В Украине объединят пять видов соцпомощи в одну выплату: что изменится с 2027 года
Верховная Рада 13 октября 2026 года приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15094 «О базовой социальной помощи». Он предусматривает объединение пяти видов государственных выплат в одно пособие для семей с низкими доходами. Его размер будут рассчитывать индивидуально, учитывая доходы и имущественное состояние семьи. Переход на новую систему будет добровольным
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