Топ-5 новостей: 38,6% сбережений — в Киеве, НБУ ослабил 154 ограничения, Miltech для инвесторов

Киев и Киевская область остаются главным центром концентрации банковских сбережений в Украине. По расчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, на столичный регион приходится 38,6% средств украинцев в банках. Наибольшее преимущество Киева — в валютных сбережениях и долгосрочных гривневых депозитах.

Ко Всемирному дню психического здоровья маркетплейс инновационных товаров Алло и Минфин запустили интерактивный спецпроект «Подзарядка для менталки». Он создан для тех моментов, когда хочется хотя бы на минуту переключиться, выдохнуть и восстановить внутренний ресурс.

Украинский Miltech уже превратился в один из самых больших секторов экономики. Но может ли обычный инвестор заработать на оборонных компаниях?

Регулятор подвел промежуточные итоги валютной либерализации и объяснил, какие операции уже доступны бизнесу, инвесторам и гражданам, а также от чего будет зависеть дальнейшее ослабление правил.

Верховный Суд рассмотрел спор об изображении Главных врат дворца Потоцких в Ивано-Франковске, которое оказалось на сувенирных магнитах стоимостью 25 гривен. Автор требовал 65 тысяч гривен компенсации, однако суды определили ее размер в 6 тысяч гривен. Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства следует учитывать при определении компенсации за нарушение авторского права и какие доказательства должен предоставить истец.