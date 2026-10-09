Топ-5 новостей: 38,6% сбережений — в Киеве, НБУ ослабил 154 ограничения, Miltech для инвесторов
Почти 39% денег украинцев в банках — в Киеве: где сосредоточены сбережения населения
Киев и Киевская область остаются главным центром концентрации банковских сбережений в Украине. По расчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, на столичный регион приходится 38,6% средств украинцев в банках. Наибольшее преимущество Киева — в валютных сбережениях и долгосрочных гривневых депозитах.
Подзарядка для менталки: Алло и «Минфин» запустили антистресс-спецпроект ко Дню ментального здоровья
Ко Всемирному дню психического здоровья маркетплейс инновационных товаров Алло и Минфин запустили интерактивный спецпроект «Подзарядка для менталки». Он создан для тех моментов, когда хочется хотя бы на минуту переключиться, выдохнуть и восстановить внутренний ресурс.
Деньги в защите: вся правда об инвестициях в украинский Miltech (видео)
Украинский Miltech уже превратился в один из самых больших секторов экономики. Но может ли обычный инвестор заработать на оборонных компаниях?
НБУ ослабил 154 валютных ограничения: какие возможности открыла валютная либерализация
Регулятор подвел промежуточные итоги валютной либерализации и объяснил, какие операции уже доступны бизнесу, инвесторам и гражданам, а также от чего будет зависеть дальнейшее ослабление правил.
Магнит за 25 грн, иск на 65 тысяч: Верховный Суд объяснил правила компенсации за нарушение авторского права
Верховный Суд рассмотрел спор об изображении Главных врат дворца Потоцких в Ивано-Франковске, которое оказалось на сувенирных магнитах стоимостью 25 гривен. Автор требовал 65 тысяч гривен компенсации, однако суды определили ее размер в 6 тысяч гривен. Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства следует учитывать при определении компенсации за нарушение авторского права и какие доказательства должен предоставить истец.
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