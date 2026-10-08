Топ-5 новостей за четверг: зимние тарифы не изменятся, защита украинцев в Германии и Литве, а также риски для евро

По представлению Минэнерго правительство продлило действие ПСО на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмигаль.

Германия официально продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Решение вступает в силу 9 октября 2026 г. и базируется на решении Совета Е С о продлении защиты еще на один год.

Евро проседает — но действительно ли стоит его продавать? Последние события на Ближнем Востоке, скачок цен на нефть, проблемы во Франции, Испании и Германии давят на европейскую экономику и ослабляют евро по отношению к доллару. Но надолго ли?

В ряде регионов Украины снова применяют графики отключений электроэнергии. В Министерстве энергетики объясняют это, прежде всего, последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Украина в первой половине 2026 заняла третье место в мире и первое в Европе по количеству зафиксированных кибератак. По данным Microsoft Digital Defense Report 2026, на украинские организации и пользователей пришлось 4,8% всех зафиксированных атак в мире. Больше атак подверглись только США и Израиль.