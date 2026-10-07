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7 октября 2026, 20:10 Читати українською

Топ-5 новостей за среду: Украина получила €1,2 млрд от ЕС, резервы упали до $47,1 млрд, а Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП

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Три банка забрали 61% всех депозитов населения: кто реально платит по вкладам больше

На депозитный рынок вернулось оживление. За последние две недели банки с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн активно меняли доходность гривневых вкладов, но единого тренда не было. Финучреждения корректировали ставки как в сторону роста, так и в сторону снижения. В какие банки активно несут свои сбережения украинцы и сколько сейчас можно заработать на вкладе в крупном банке, читайте в свежем обзоре Минфина.

Всемирный банк резко ухудшил прогноз для Украины: в 2027 году ожидается только 1,5% роста ВВП

Всемирный банк ожидает, что реальный ВВП Украины вырастет на 1,2% в 2026 году и на 1,5% в 2027 году. Прогноз на следующий год ухудшился сразу на 2,5 процентных пункта — с 4%, ожидавшихся в апреле. Об этом говорится в обновленном отчете Всемирного банка «Экономический обзор Европы и Центральной Азии», опубликованном 6 октября.

Новый транш помощи: Украина получила от ЕС 1,2 млрд евро на оборону

Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, сообщил 7 октября премьер-министр Сергей Корецкий.

Рейтинг экономической свободы: Украина улучшила позицию, но остается в нижней части списка

Украина заняла 134 место среди 165 стран и территорий в рейтинге Economic Freedom of the World 2026, получив 5,68 балла из 10. По сравнению с выпуском 2025 года страна поднялась на девять позиций — со 143-го места. Тогда ее оценка составила 5,24 балла. Об этом говорится в ежегодном исследовании, опубликованном канадским Fraser Institute, американским Cato Institute и сетью партнерских аналитических центров.

Международные резервы Украины упали до $47,1 млрд по состоянию на 1 октября

Международные резервы Украины по состоянию на 01 октября 2026 года по предварительным данным составили $47 101,8 млн. В сентябре они уменьшились на 3,2%. Об этом говорится в данных НБУ.

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Источник: Минфин
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