Топ-5 новостей: депозиты до 18%, $45 млн в час тревог и золото по $4200

За последние два месяца Нацбанк дважды повысил учетную ставку, что сделало деньги дороже. Однако банки не спешат массово увеличивать доходность депозитов. Разбираемся, почему на рынке происходит такой диссонанс и какую доходность вкладов предложат финансисты своим частным клиентам в октябре.

По словам министра экономики страны Александра Кравченко, ракетные тревоги обходятся Украине примерно 45 миллионов долларов (34 миллиона фунтов стерлингов) за каждый час простоя бизнеса. Киев ищет способы поддерживать экономику в условиях усиления российских бомбардировок, пишет The Guardian.

Что будет с курсом доллара и евро в октябре?

Девальвационное давление на гривну сохраняется, а ситуация на мировых рынках остается нестабильной. Геополитика, цены на нефть, решения ФРС и ЕЦБ, инфляция и бюджетный дефицит Украины могут оказать существенное влияние на валютный рынок.

Учетная ставка НБУ выросла до 16%, но Минфин не стал следом повышать доходность ОВГЗ. В ICU объясняют, что для более длинных гособлигаций важна не только текущая ставка, но и то, каким будет прогноз её уровня в последующие годы.

Золото подешевело на 8% в текущем квартале, опустившись до $4200 за унцию. Несмотря на это, Morgan Stanley сохраняет положительный взгляд на металл и называет три фактора, которые могут поддержать его цену в ближайшие месяцы. Об этом пишет Oninvest.