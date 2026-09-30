Топ-5 новостей: депозиты до 18%, $45 млн в час тревог и золото по $4200
Депозиты до 18% годовых: где искать максимальную доходность в октябре
За последние два месяца Нацбанк дважды повысил учетную ставку, что сделало деньги дороже. Однако банки не спешат массово увеличивать доходность депозитов. Разбираемся, почему на рынке происходит такой диссонанс и какую доходность вкладов предложат финансисты своим частным клиентам в октябре.
$45 млн в час: сколько стоят Украине воздушные тревоги
По словам министра экономики страны Александра Кравченко, ракетные тревоги обходятся Украине примерно 45 миллионов долларов (34 миллиона фунтов стерлингов) за каждый час простоя бизнеса. Киев ищет способы поддерживать экономику в условиях усиления российских бомбардировок, пишет The Guardian.
Доллар и евро в октябре: прогноз курса и советы по вашим сбережениям (видео)
Что будет с курсом доллара и евро в октябре?
Девальвационное давление на гривну сохраняется, а ситуация на мировых рынках остается нестабильной. Геополитика, цены на нефть, решения ФРС и ЕЦБ, инфляция и бюджетный дефицит Украины могут оказать существенное влияние на валютный рынок.
НБУ поднял ставку, а Минфин говорит «нет»: эксперты объяснили, что происходит с доходностью ОВГЗ
Учетная ставка НБУ выросла до 16%, но Минфин не стал следом повышать доходность ОВГЗ. В ICU объясняют, что для более длинных гособлигаций важна не только текущая ставка, но и то, каким будет прогноз её уровня в последующие годы.
Золото опустилось до $4200 за унцию: почему Morgan Stanley сохраняет положительный взгляд
Золото подешевело на 8% в текущем квартале, опустившись до $4200 за унцию. Несмотря на это, Morgan Stanley сохраняет положительный взгляд на металл и называет три фактора, которые могут поддержать его цену в ближайшие месяцы. Об этом пишет Oninvest.
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