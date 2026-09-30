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30 сентября 2026, 18:15 Читати українською

Рош га-Шана в Умани: 50 000 паломников принесли городу 25 млн грн туристического сбора

Рош га-Шана в 2026 году собрал в Умани рекордные за 16 лет около 50 тыс. паломников. По предварительной оценке города, туристический сбор составил 25 млн грн. В то же время полный масштаб доходов от паломничества неизвестен: только аренда жилья могла принести до $15 млн. Об этом говорится в материале Vector.

Рош га-Шана в 2026 году собрал в Умани рекордные за 16 лет около 50 тыс.
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Рош га-Шана в сентябре 2026 года принес в Умань рекордный за 16 лет поток паломников — около 50 000 человек. По предварительной оценке первого заместителя мэра Олега Ганича, город получил около 25 млн грн туристического сбора. В то же время, полного учета денег, которые гости оставляют в Умани, нет: значительная часть доходов приходится на частный сектор, в частности, на аренду жилья.

25 млн грн туристического сбора

Празднование Рош га-Шана в Умани длилось с вечера 11 сентября до вечера 13 сентября. В этом году город принял около 50 000 паломников — почти на 10 000 больше, чем в 2025-м, и на 10 000 больше предыдущего рекорда 2017 года.

Вместе с потоком гостей рос и туристический сбор. В 2018 году Умань получила от него 291 000 грн, тогда как в этом году, по оценке Ганича, около 25 млн грн.

В среднем это около 500 грн на одного паломника за весь приезд. В то же время в 2026 году ставка туристического сбора составляет 432,35 грн в сутки для частного жилья и 216,18 грн для гостиниц. По данным Al Jazeera, паломники остаются в Умани от двух дней до недели. По максимальной ставке недельное проживание соответствовало бы примерно 3000 грн сбора с одного гостя.

Есть и другая цифра. По данным израильского Уnet, Союз Бреслов договорился с горсоветом о фиксированном платеже в $27 в случае предоплаты или в $45 во время въезда — независимо от продолжительности пребывания. Если предположить, что минимальные $27 заплатили все 50 000 гостей, это соответствовало бы примерно 60 млн. грн.

Горсовет называет сумму в 25 млн грн. На разницу могут влиять льготы и состав потока гостей, однако публичной детализации по количеству плательщиков, ставкам и продолжительности пребывания нет.

С 2025 года туристический сбор можно оплатить онлайн до приезда. Средства поступают на счет КП «Коммунальщик», а после оплаты человек получает квитанцию с QR-кодом.

Миллионы долларов на аренде

Значительно сложнее оценить деньги, которые паломники тратят прямо в Умани. Один из самых больших сегментов — жилье: на период паломничества койко-место в неделю стоит около $2000, комната на нескольких человек — до $6000, а номер, который обычно сдают за $60−100, может стоить от $1500 до $8000.

Значительная часть паломников обитает в частном секторе. CEO БФ «Историко-культурный центр города Умани» Ирина Рыбницкая сообщила «Радио Свобода», что статус, по которому применяется гостиничная ставка туристического сбора, имеет только одна гостиница.

Точно сосчитать объем арендного рынка невозможно. В то же время, если предположить, что каждый из 50 000 гостей потратил на жилье всего $300 в неделю, общий объем арендных доходов составил бы около $15 млн. Сколько из этих средств владельцы жилья задекларировали, публичной статистики нет.

Также нет официальной цифры средних расходов одного паломника за всю поездку. Оценки разных лет существенно отличаются: в 2013 году «Урядовий кур'єр» писал о $1000 расходов на одну поездку и не более $3 млн, которые оставались непосредственно в Умани. В 2020 году хасидское общество оценивало общие расходы паломников в лучшие годы примерно в $60 млн.

Сколько тратит город

Паломничество создает для Умани не только доходы. Стоимость санитарной охраны выросла с 680 000 грн в 2023 году до 1,05 млн грн в 2024 и 1,8 млн грн в прошлом году.

В текущем году после завершения праздников из паломнического квартала вывезли более 200 тонн мусора, а окончательная уборка длилась около двух недель. На покрытие коммунальных расходов город направит 15% собранного туристического сбора.

Полной цифры расходов на полицию, ГСЧС, медицинское обеспечение, воду и другую инфраструктуру для 50 000 гостей в открытых данных нет.

В результате город имеет оценку поступлений от туристического сбора в 25 млн грн, но общий объем денег, оставленных паломниками в экономике Умани, неизвестен. Только арендный рынок по консервативной оценке мог принести до $15 млн.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
TAN72
TAN72
30 сентября 2026, 18:37
#
Какая важная информация 😂
+
+15
lider2000
lider2000
30 сентября 2026, 20:16
#
Да, это чтобы понимать цыфры. Например, один миндич поимел 100 лямов баксов (то что известно), а 50 тысяч других миндичей всего лишь навсего принесли 25млн и то гривен. Как говорится, думайТЕ.
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
30 сентября 2026, 21:10
#
Повної цифри витрат на поліцію, ДСНС, медичне забезпечення, воду та іншу інфраструктуру для 50 000 гостей у відкритих даних немає." — за счет заведения, родня президента как никак)
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