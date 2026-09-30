Учетная ставка НБУ выросла до 16%, но Минфин не последовал этому примеру и не повысил доходность ОВГЗ. В ICU объясняют, что для долгосрочных гособлигаций важна не только текущая ставка, но и то, каким будет ее уровень в последующие годы.
НБУ поднял ставку, а Минфин говорит «нет»: эксперты объяснили, что происходит с доходностью ОВГЗ
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Как ICU объясняет позицию Минфина
В ICU отмечают, что Минфин «практически не повысил доходность ОВДП на первичном рынке», несмотря на то, что НБУ с июля в совокупности повысил учетную ставку на 100 б.п. — до 16%.
Аналитики объясняют такую политику особенностями ценообразования долгосрочных ОВГЗ. По их оценке, для таких ценных бумаг имеет значение не только текущий уровень учетной ставки, но и ожидаемый уровень ставки в последующие годы.
Согласно текущим прогнозам НБУ, учетная ставка будет оставаться на уровне 16% в ближайшие семь месяцев.
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Что показал первый аукцион после повышения ставки
Первый аукцион по размещению ОВГЗ после повышения учетной ставки показал, что Минфин не стал повышать ставки по своим ценным бумагам.
Спрос на годовые облигации превысил предложение в 2,5 раза, поэтому Минфин сохранил доходность на привычном уровне. По 2,5-летним ценным бумагам ведомство также решило не повышать максимальную ставку выше 16,10%.
Чтобы удержать эту доходность, Минфин отклонил две крупнейшие заявки и разместил лишь 283 млн грн 2,5-летних ОВГЗ.
В то же время значительный спрос на резервные облигации позволил снизить отсекающую ставку по ним на 32 б.п. — до 12,18%.
Сколько Минфину осталось привлечь
С учётом аукциона по обмену резервных облигаций в среду Минфин за неделю привлек почти 19 млрд грн. После этого план заимствований на IV квартал 2026 года сократился до 59 млрд грн.
Из них 20 млрд грн придется на резервные облигации, а через обычные и военные ОВГЗ Минфину останется привлечь чуть более 39 млрд грн.
В ICU не ожидают изменения политики Минфина в ближайшее время, особенно если план внутренних заимствований на 2026 год не будет пересматриваться. В то же время в случае существенного повышения плана внутренних заимствований в IV квартале Минфин, по оценке ICU, станет более уступчивым в отношении доходности ближе к концу года.
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