НБУ поднял ставку, а Минфин говорит «нет»: эксперты объяснили, что происходит с доходностью ОВГЗ

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Как ICU объясняет позицию Минфина

В ICU отмечают, что Минфин «практически не повысил доходность ОВДП на первичном рынке», несмотря на то, что НБУ с июля в совокупности повысил учетную ставку на 100 б.п. — до 16%.

Аналитики объясняют такую политику особенностями ценообразования долгосрочных ОВГЗ. По их оценке, для таких ценных бумаг имеет значение не только текущий уровень учетной ставки, но и ожидаемый уровень ставки в последующие годы.

Согласно текущим прогнозам НБУ, учетная ставка будет оставаться на уровне 16% в ближайшие семь месяцев.

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