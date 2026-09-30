Bitwise запустила первый в США биржевой фонд на криптовалюту NEAR

Инвестиционная компания Bitwise запустила первый в США спотовый биржевой фонд (ETF), привязанный к криптовалюте NEAR, пишет Сryptopotato.

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Что известно

Фонд торгуется на бирже NYSE Arca под тикером NRR, а комиссия за управление составляет 0,75% годовых. Фонд NRR зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 24 сентября, хотя Bitwise подала заявку еще в мае 2025 года.

Ответственность за хранение активов несет кастодиальный сервис Coinbase Custody. Bitwise позиционирует свой фонд как инструмент получения косвенного доступа к ориентированной на ИИ-агентов инфраструктуре NEAR.

Инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган, рекламируя новый ETF, рассказал о протоколе NEAR Intents для кроссчейн-транзакций в сети NEAR.

По данным Bitwise, объем операций через этот протокол превысил $32 млрд, хотя год назад этот объем составлял менее $1 млрд. Хоуган констатировал, что рыночная капитализация NEAR превышает $6,4 млрд, а сама монета торгуется за $5.

Bitwise уже запустила фонд под названием Bitwise NEAR Staking ETP в Европе, этот фонд одобрен Федеральным управлением финансового надзора Германии (BaFin). Все активы NEAR, принадлежащие новому фонду NRR, Bitwise планирует отправлять в стейкинг.

По данным на 25 сентября, средняя доходность стейкинга NEAR составляет около 5% годовых. Фонд оставляет себе около 67% вознаграждения, полученного от стейкинга NEAR. Оставшиеся 33% идут на покрытие расходов, связанных со стейкингом. Эти затраты распределяются между Coinbase Custody, Bitwise и агентом по стейкингу, которым станет компания Attestant, указанная как аффилированное лицо Bitwise.

Для сравнения: фонд Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP), запущенный в мае с функцией стейкинга, направляет на покрытие расходов 25% полученного вознаграждения. У фонда Bitwise Avalanche ETF (BAVA), доля расходов на стейкинг составляет 12%.

Комиссия за управление в обоих фондах составляет 0,34%. В следующем месяце Bitwise хочет закрыть свой фонд Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) — менее чем через год после запуска.

В январе инвестиционная компания Grayscale тоже подала заявку американскому регулятору на преобразование своего трастового фонда в ETF, привязанный к криптовалюте NEAR. Сейчас этот траст по-прежнему торгуется на внебиржевом рынке под тикером GSNR.