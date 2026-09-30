Бензин и дизель подорожали незначительно: актуальные цены на топливо

В среду, 30 сентября, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 2 коп. до 89,26 грн/л, на дизельное топливо — также на 2 коп. до 98,43 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».