В среду, 30 сентября, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 2 коп. до 89,26 грн/л, на дизельное топливо — также на 2 коп. до 98,43 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин и дизель подорожали незначительно: актуальные цены на топливо
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Средние цены на горючее
Зафиксированы следующие средние цены:
- А-95 премиум — 93,55 грн/л;
- А-95 — 89,26 грн/л;
- А-92 — 85,93 грн/л;
- дизельное топливо — 98,43 грн/л;
- автогаз — 43,92 грн/л.
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Как изменились цены
По сравнению с предыдущим днем:
- А-95 премиум подешевел на 0,02 грн/л;
- А-95 подорожал на 0,02 грн/л;
- А-92 подешевел на 0,05 грн/л;
- дизель подорожал на 0,02 грн/л;
- автогаз подорожал на 0,01 грн./л.
В общем, изменения остаются минимальными — в пределах нескольких копеек за литр.
Источник: Минфин
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