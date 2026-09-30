Золото упало до 4200 долларов за унцию: почему Morgan Stanley сохраняет оптимистичный прогноз

Золото подешевело на 8% в текущем квартале, опустившись примерно до $4200 за унцию. Несмотря на это, Morgan Stanley сохраняет положительный взгляд на металл и называет три фактора, которые могут поддержать его цену в ближайшие месяцы. Об этом пишет Oninvest.

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В сентябре золото подешевело почти на 6%. В то же время, стратег Morgan Stanley Эми Гауэр положительно оценивает перспективы металла на ближайшие 12 месяцев и называет три фактора, которые могут поддержать его цену.

Три фактора для золота

Первый — устойчивый спрос, особенно со стороны центральных банков. Гауэр особо отметила Китай и Польшу. По ее оценке, импорт золота Китаем может стать крупнейшим с 2017 года.

Второй — возможное снижение доходности облигаций. Теперь ее рост давит на золото, поскольку металл не приносит процентного дохода. Если доходность долгосрочных облигаций США снова пойдет вниз, золото может стать более привлекательным для инвесторов, считает Гауэр.

Третий фактор — цены на нефть. По мнению стратега Morgan Stanley, скорая деэскалация конфликта США и Ирана могла бы снизить цены на нефть и ослабить инфляционные риски. Это помогло бы умерить рост процентных ставок и доходности облигаций.

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Другие взгляды

Главный стратег Saxo Bank по биржевым товарам Оле Хансен отмечает, что высокая доходность облигаций может как давить на цену золота, так и поддерживать спрос на него. По его словам, проблемы с финансовой системой и государственными бюджетами могут усилить интерес к металлу как защите от финансовых потрясений.

Инвестор и автор книги «Сломанные деньги» (Broken Money) Лин Олден также хранит золото в своем портфеле, но не спешит его докупать. После роста почти до $5000 за тройскую унцию и отката до $4000, она хочет увидеть больше подтверждений того, что золото уже прошло дно, а также несколько месяцев консолидации цены.

Французский банк Natixis прогнозирует снижение цены золота примерно до $4100 за унцию до конца 2026 года, если ФРС США повысит ставку в декабре. В базовом сценарии банк ожидает роста цены до $4750 за унцию до конца 2027 года.