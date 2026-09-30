Реестр убытков с сегодняшнего дня открыл для подачи все 43 категории заявлений

30 сентября Международный реестр ущерба открыл для подачи все 43 категории заявлений. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Что это значит

Теперь в Реестре доступна 21 категория для физических лиц, 11 — для юридических лиц и 11 — для государства, три последних из которых открыли 30 сентября.

На сегодняшний день уже подано 195 тыс. заявлений, и более 65 тыс. из них внесены в Реестр.

Напомним

17 мая 2024 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике более 40 стран и ЕС подписали договор о создании Реестра ущерба, нанесенного Украине агрессией россии.

Договор предусматривает создание базы данных для фиксации доказательств потерь или ущерба, нанесенного государству Украина, физическим и юридическим лицам через противоправные действия России, начиная с 24 февраля 2022 года.

Реестр охватывает широкий спектр потерь и ущерба, нанесенного российской агрессией — личные потери людей, повреждение жилья и имущества, ущерб бизнесу, разрушение инфраструктуры, ущерб культурному наследию и окружающей среде, а также потери государства.

«Каждая надлежащим образом зафиксированная потеря формирует доказательную базу для дальнейшего рассмотрения в рамках международного компенсационного механизма. А открытие всех категорий создает основу для будущих решений о справедливой компенсации и привлечении россии к ответственности», — подчеркнул Корецкий.