Бизнесу согласовали 6,8 млрд грн вероятных компенсаций: правительство готовит новый фонд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 сентября 2026, 17:00 Читати українською

Бизнесу согласовали 6,8 млрд грн вероятных компенсаций: правительство готовит новый фонд

Экспортно-кредитное агентство согласовало 323 заявления бизнеса на компенсацию за поврежденное или уничтоженное в результате российских атак имущество. Общая сумма вероятных компенсаций составляет 6,8 млрд грн. В то же время в госбюджете-2026 на страхование военных рисков предусмотрен 1 млрд грн. Правительство также готовит отдельный фонд, который должен помогать бизнесу покрывать первые убытки от российских ударов, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Экспортно-кредитное агентство согласовало 323 заявления бизнеса на компенсацию за поврежденное или уничтоженное в результате российских атак имущество.
ЧАО «Экспортно-кредитное агентство»
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работает программа

Программа действует с 1 января 2026 г. и предусматривает два механизма: частичную компенсацию стоимости поврежденного или уничтоженного имущества и компенсацию части страховой премии по договорам страхования военных рисков. Оба направления администрирует Экспортно-кредитное агентство.

Компенсация за поврежденное имущество

По первому направлению предприятие платит ЭКА взнос в размере 0,5% от суммы возможного ущерба. Максимальная компенсация для одного юридического лица составляет 30 млн грн.

Программа действует на определенных правительством территориях повышенного риска. В сентябре к этому перечню добавили Киев и Киевскую область.

Компенсация страховой премии

По второму направлению государство компенсирует часть стоимости коммерческого страхования военных рисков. Максимальная компенсация страховой премии для одного участника составляет 5 млн. грн. в год.

По состоянию на 17 сентября ЭКА получило 195 заявлений на компенсацию страховой премии и приняло положительные решения по 39 из них — более чем на 56 млн грн.

Правительство готовит новый фонд

На фоне роста атак на бизнес правительство планирует создать отдельный государственный фонд страхования военных рисков. Он должен покрывать первые убытки предприятий от обстрелов — до $10 млн на одно юридическое лицо.

По предварительной модели государство планирует сформировать начальный ресурс фонда на уровне около $1 млрд. Еще $2−3 млрд, по расчетам Минэкономики, могут предоставить западные партнеры. Предприятия-участники будут платить взнос в размере 2% от стоимости возможных убытков.

Откуда возьмут деньги

Одним из возможных источников финансирования фонда рассматривается повышение базовой ставки НДС с 20% до 21%. В проекте госбюджета-2027 на страхование военных рисков предусмотрено 58,7 млрд грн.

В то же время законопроект о повышении НДС пока не зарегистрирован.

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа сказала «Бизнес Цензору», что положительное голосование за повышение НДС «крайне маловероятно».

Спрос на страхование остается ограниченным

По оценке гендиректора ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслава Черняховского, предприятия неохотно платят взносы по действующим программам.

По его словам, страховые тарифы в последнее время выросли примерно в 1,5−2 раза, а страховщики особенно осторожно принимают на страхование объекты в Киеве и Киевской области.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами