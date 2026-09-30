Бизнесу согласовали 6,8 млрд грн вероятных компенсаций: правительство готовит новый фонд

Экспортно-кредитное агентство согласовало 323 заявления бизнеса на компенсацию за поврежденное или уничтоженное в результате российских атак имущество. Общая сумма вероятных компенсаций составляет 6,8 млрд грн. В то же время в госбюджете-2026 на страхование военных рисков предусмотрен 1 млрд грн. Правительство также готовит отдельный фонд, который должен помогать бизнесу покрывать первые убытки от российских ударов, говорится в материале Цензор.НЕТ.

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Как работает программа

Программа действует с 1 января 2026 г. и предусматривает два механизма: частичную компенсацию стоимости поврежденного или уничтоженного имущества и компенсацию части страховой премии по договорам страхования военных рисков. Оба направления администрирует Экспортно-кредитное агентство.

Компенсация за поврежденное имущество

По первому направлению предприятие платит ЭКА взнос в размере 0,5% от суммы возможного ущерба. Максимальная компенсация для одного юридического лица составляет 30 млн грн.

Программа действует на определенных правительством территориях повышенного риска. В сентябре к этому перечню добавили Киев и Киевскую область.

Компенсация страховой премии

По второму направлению государство компенсирует часть стоимости коммерческого страхования военных рисков. Максимальная компенсация страховой премии для одного участника составляет 5 млн. грн. в год.

По состоянию на 17 сентября ЭКА получило 195 заявлений на компенсацию страховой премии и приняло положительные решения по 39 из них — более чем на 56 млн грн.

Правительство готовит новый фонд

На фоне роста атак на бизнес правительство планирует создать отдельный государственный фонд страхования военных рисков. Он должен покрывать первые убытки предприятий от обстрелов — до $10 млн на одно юридическое лицо.

По предварительной модели государство планирует сформировать начальный ресурс фонда на уровне около $1 млрд. Еще $2−3 млрд, по расчетам Минэкономики, могут предоставить западные партнеры. Предприятия-участники будут платить взнос в размере 2% от стоимости возможных убытков.

Откуда возьмут деньги

Одним из возможных источников финансирования фонда рассматривается повышение базовой ставки НДС с 20% до 21%. В проекте госбюджета-2027 на страхование военных рисков предусмотрено 58,7 млрд грн.

В то же время законопроект о повышении НДС пока не зарегистрирован.

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа сказала «Бизнес Цензору», что положительное голосование за повышение НДС «крайне маловероятно».

Спрос на страхование остается ограниченным

По оценке гендиректора ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслава Черняховского, предприятия неохотно платят взносы по действующим программам.

По его словам, страховые тарифы в последнее время выросли примерно в 1,5−2 раза, а страховщики особенно осторожно принимают на страхование объекты в Киеве и Киевской области.