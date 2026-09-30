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30 сентября 2026, 18:54 Читати українською

Торговая напряженность между ЕС и Китаем растет: какие два сценария возможны

ЕС и Китай продолжают переговоры, но пока не сближают позиции по ключевым торговым вопросам. На этом фоне китайский экспорт в августе вырос на 25 % в годовом исчислении. Аналитики CSIS называют два возможных сценария дальнейшего развития торговой напряжённости — от её сохранения на нынешнем уровне до новой волны взаимных ограничений.

ЕС и Китай продолжают переговоры, но пока не сближают позиции по ключевым торговым вопросам.
Китай и ЕС
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Почему обостряется спор

После рекордного 2025 года китайский экспорт продолжает расти: в июле 2026 года он увеличился на 23,8% в годовом исчислении, а в августе — на 25%. Это происходит несмотря на торговые ограничения со стороны ЕС.

Один из главных споров касается избыточных производственных мощностей Китая, в частности в производстве электромобилей, аккумуляторов, солнечных панелей и промышленного оборудования.

ЕС считает, что китайская модель с акцентом на производство и экспорт оказывает давление на мировые рынки. Пекин называет промышленное производство основой экономического развития и конкурентоспособности.

В 2024 году ЕС ввел дополнительные пошлины на китайские электромобили. По данным CSIS, это не снизило поток импорта.

Отдельным источником напряженности остаются редкоземельные материалы. Китай продолжает задерживать экспортные лицензии для европейских компаний. В июле Пекин ввел санкции против 14 европейских структур в ответ на санкции ЕС против 14 китайских субъектов из-за их поддержки России.

В то же время Брюсселю сложно выработать единую жесткую политику в отношении Китая, поскольку позицию должны согласовать все 27 стран ЕС.

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Что отвечает Китай

28 июля Пекин опубликовал документ «Position on the So-Called Excess Capacity Issue», в котором изложил свою позицию относительно избыточных производственных мощностей.

Китай утверждает, что избыточное производство не только его проблема. В документе также отмечается, что США, ЕС, Япония и Южная Корея поддерживают свои стратегические отрасли.

Еще один аргумент Пекина — китайское производство дает другим странам доступ к более дешевым товарам и современным технологиям и помогает ускорять зеленый переход.

По оценке Гиретти, документ показывает, что Китай не готов рассматривать свою модель экономического роста как предмет переговоров.

Несмотря на разногласия, стороны продолжают искать точечные решения. Они создали четыре рабочих группы, а в июне запустили Trade and Investment Dialogue. На этих площадках обсуждается торговый и инвестиционный баланс, экспортный контроль, защита интеллектуальной собственности и реформа Всемирной торговой организации.

Стороны также пытаются договариваться по отдельным секторам — в частности, о минимальных ценах, объемах поставок и условиях закупок.

В то же время Китай выступил против предложенного Е С Акта об ускорении промышленности (IAA). Пекин критикует требования, связывающие доступ к европейскому рынку с привлечением инвестиций и обменом технологиями.

Какие два сценария возможны

По оценке Гиретти, дальнейшее развитие отношений может пойти по одному из двух путей.

Контролируемая напряженность. ЕС и Китай продолжают переговоры, заключают отдельные договоренности и разрешают конкретные торговые вопросы. При этом стороны сохраняют возможность вводить новые ограничения.

Эскалация. Если до октября или позже стороны не достигнут достаточного прогресса, ЕС может ввести новые ограничительные меры, а Китай ответить собственными ограничениями. В таком случае взаимные торговые мероприятия могут накапливаться, а переговоры давать все меньше практических результатов.

Ближайшим важным этапом станет визит исполнительного вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича в Пекин 8−9 октября.

По оценке Гиретти, если к этому времени стороны достигнут хотя бы первоначальной договоренности по части претензий ЕС, отношения могут остаться в режиме контролируемой напряженности.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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