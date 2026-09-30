Дорогая нефть ударит по США? Появились признаки новой рецессии (видео)

Могут ли высокие цены на нефть запустить новую рецессию в США?

Война с Ираном уже оказывает влияние не только на нефтяной рынок, но и на американскую экономику, государственные финансы и настроения общества. Некоторые процессы напоминают сценарии, которые США уже проходили перед рецессиями 1975 и 2008 годов.

В новом выпуске трейдер и финансовый аналитик Евгений Халепа разбирает, как война с Ираном сказывается на экономике и финансах США, отчего дорогая нефть создает все больше проблем для американской экономики и какие риски возникают для государственных финансов.