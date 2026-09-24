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24 сентября 2026, 20:00 Читати українською

Топ-5 новостей за четверг: 3 млрд евро от ЕС, самые оплачиваемые профессии и больше полезной информации от банков

Совет ЕС одобрил восьмой регулярный платеж для Украины. Решение стало возможным благодаря прогрессу в выполнении Плана Украины: уже выполнено 84 из 95 шагов, срок реализации которых настал. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Украина получит 3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility



Украинские банки раскроют больше информации: какие показатели смогут проверить клиенты с ноября

Национальный банк Украины расширил список информации, которую банки обязаны раскрывать на своих вебсайтах. Новые правила предусматривают, что в конце 2026 г. клиенты и участники рынка смогут видеть не только общие показатели банков, но и индивидуальные требования к достаточности капитала и ликвидности, установленные регулятором для конкретного учреждения.


Минэкономики допускает ухудшение прогноза роста ВВП Украины в 2026 году до 0,5%

Минэкономики допускает, что рост реального ВВП Украины в 2026 году составит около 0,5% вместо нынешнего прогноза правительства 1,6%. Причина — усугубление российских обстрелов, разрушение логистики и проблемы с экспортом, сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко на Форуме экономической устойчивости Forbes Ukraine.


Отключение света за долги: НКРЭКУ ввела новые правила для потребителей

НКРЭКУ внесла изменения в Правил розничного рынка электрической энергии, усилив защиту бытовых потребителей при отключении и восстановлении электроснабжения. Об этом идет речь в сообщении Нацкомиссии.


До 110 тысяч грн в месяц: какие профессии стали самыми оплачиваемыми в Украине

За последние четыре года структура спроса на работников и уровень зарплат в Украине заметно изменились. Больше всего возросла роль рабочих профессий, а часть вакансий в строительстве уже попала в число самых оплачиваемых. Об этом говорится в исследовании OLX Работа.

Источник: Минфин
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