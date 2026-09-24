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24 сентября 2026, 18:15 Читати українською

Награды топ-менеджеров госпредприятий хотят ограничить 80 тыс грн: в Раде подали поправку в бюджет-2027

В проект Государственного бюджета Украины на 2027 год внесли поправку, предусматривающую ограничение вознаграждений руководителей государственных предприятий и членов наблюдательных советов, в том числе госбанков, до 80 тыс грн. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, которая заявила, что подписала соответствующую поправку, внесенную председателем Верховной Рады.

В проект Государственного бюджета Украины на 2027 год внесли поправку, предусматривающую ограничение вознаграждений руководителей государственных предприятий и членов наблюдательных советов, в том числе госбанков, до 80 тыс грн.


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По словам депутата, она поддерживает такое ограничение еще с 2022 года. Тогда, по ее словам, она также подавала законопроект, который должен ограничить вознаграждения руководителей госпредприятий уровнем выплат военнослужащих на фронте. Василевская-Смаглюк утверждает, что тогда Министерство финансов выступало против этой инициативы.

Одним из последних примеров депутат назвала Чернобыльскую АЭС. По ее словам, выплаты директору предприятия, с учетом предусмотренной контрактом премии в размере 48 окладов, за год выросли со 143 тыс грн. до 265 тыс грн. в месяц. Эти цифры приводит именно депутат; в открытой финансовой отчетности ЧАЭС отдельно доступны отчеты предприятия за 2025 год, однако приведенные ею параметры выплат независимо подтвердить не удалось.

Сколько платят руководителям госбанков

Отдельные официальные отчеты госбанков демонстрируют, почему вопрос вознаграждения топ-менеджмента остается предметом дискуссий.

К примеру, Сбербанк за 2025 год выплатил членам правления совокупно 109,03 млн грн до удержания налогов. В эту сумму вошли 87,92 млн грн фиксированного вознаграждения, 13,99 млн грн переменного вознаграждения, 6,02 млн грн неденежного вознаграждения и 1,09 млн грн возмещения расходов. За год в состав правления входили восемь человек.

В ПриватБанке девять членов наблюдательного совета в 2025 году получили фиксированное вознаграждение за выполнение своих функций в пределах от 6,96 млн грн до 12,04 млн грн на одного человека. Кроме того, банк отражал компенсации расходов и дополнительные блага.

Среди членов правления ПриватБанка самая основная зарплата за 2025 год пришлась на председателя правления — 24,26 млн грн. Один из заместителей председателя получил 13,99 млн. грн. основной зарплаты и 9,54 млн. грн. переменного вознаграждения, а еще один член правления — 13,96 млн. грн. основной зарплаты и 8,89 млн. грн. переменного вознаграждения.

Еще один пример — «Нафтогаз Украины». По итогам 2024 года компания выплатила ведущему управленческому персоналу, в который в среднем входили пять членов правления и шесть директоров, 81 млн грн компенсации, включая зарплаты и текущие премии. Членам наблюдательного совета за тот же год было выплачено 33 млн. грн.

В то же время эти выплаты устанавливаются в соответствии с утвержденными политиками вознаграждения, контрактами и решениями органов корпоративного управления. Сам факт крупной суммы не означает нарушение закона.


Читайте также: Средняя зарплата в Украине превысит 44 тысячи грн в 2029 году — прогноз правительства


Что предлагает поправка

В случае принятия поправки у государства будет установлен единый верхний предел вознаграждения в 80 тыс. грн для руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов, включая госбанки.

Пока это только предложение к проекту госбюджета-2027. Сам бюджетный законопроект № 16000 Кабинет Министров подал в Верховную Раду 15 сентября 2026 года, и парламентское рассмотрение документа продолжается.

Но вопрос высоких выплат топ-менеджмента государственного сектора может стать одним из элементов бюджетной дискуссии перед принятием бюджета на 2027 год.


Как мы писали, Минфин обновил данные по зарплатам чиновников: топ-3 госорганов, где платят больше всего

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
0
youknow
youknow
24 сентября 2026, 18:31
#
А чому тільки держбанків? якось «на пів шишечкі»… хоча до 2027 року можна і забути навіть за цей допис
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