Новые правила для банков: НБУ пересмотрел «желтую зону» и требования к планам восстановления

Национальный банк пересмотрел подходы к планам обновления банков и банковских групп. В частности, отменена фиксированная надбавка в 1,5 п.п., а границы так называемой «желтой зоны» будут теперь определяться с учетом регуляторных нормативов, буферов капитала, коэффициента левериджа и результатов оценки устойчивости банка, пишет biz.ligazakon.net.

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Что изменилось для «желтой зоны»

Ранее для определения порогов использовалась фиксированная прибавка в 1,5 п.п. Теперь этот подход отменен.

Границы желтой зоны будут привязывать к:

минимальных или повышенных нормативов;

комбинированного буфера капитала;

коэффициента левериджа;

результатов оценки устойчивости банка

На восстановление капитала — до 18 месяцев

Варианты восстановления, которые банк закладывает в свой план, должны обеспечивать восстановление капитала в срок не более 18 месяцев.

Для системно важных банков также меняется подход к сценарному планированию. Они будут получать сценарий НБУ за четыре месяца до подачи плана, а групповые планы должны учитывать этот сценарий.

План можно будет не обновлять каждый год

Банк сможет не проводить очередное ежегодное обновление Плана восстановления, если незадолго до этого комплексно обновил его внепланово, а НБУ признал такой документ приемлемым.

В то же время, срок на доработку Плана, который НБУ признал неприемлемым, увеличен с двух до трех месяцев.

Меньше обязательных показателей

НБУ также упростил перечень показателей, которые должны учитывать банки в планах.

Спреды CDS и изменение цены акций больше не относятся к, безусловно, обязательным показателям — их можно использовать как дополнительные, при наличии.

Кроме того, банковские группы, в которых небанковские участники несущественны, смогут не разрабатывать отдельный консолидированный план восстановления.

Что это значит

Новые правила делают требования к планам восстановления более рискованно-ориентированными и гибкими. Вместо фиксированных порогов, банки должны ориентироваться на собственные нормативы, капитальные буферы и результаты оценки устойчивости, а НБУ одновременно упрощает часть процедур и дает больше времени на доработку документов.