Новые правила для банков: НБУ пересмотрел «желтую зону» и требования к планам восстановления

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 сентября 2026, 18:42 Читати українською

Новые правила для банков: НБУ пересмотрел «желтую зону» и требования к планам восстановления

Национальный банк пересмотрел подходы к планам обновления банков и банковских групп. В частности, отменена фиксированная надбавка в 1,5 п.п., а границы так называемой «желтой зоны» будут теперь определяться с учетом регуляторных нормативов, буферов капитала, коэффициента левериджа и результатов оценки устойчивости банка, пишет biz.ligazakon.net.

Национальный банк пересмотрел подходы к планам обновления банков и банковских групп.
Банк

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что изменилось для «желтой зоны»

Ранее для определения порогов использовалась фиксированная прибавка в 1,5 п.п. Теперь этот подход отменен.

Границы желтой зоны будут привязывать к:

  • минимальных или повышенных нормативов;
  • комбинированного буфера капитала;
  • коэффициента левериджа;
  • результатов оценки устойчивости банка

На восстановление капитала — до 18 месяцев

Варианты восстановления, которые банк закладывает в свой план, должны обеспечивать восстановление капитала в срок не более 18 месяцев.

Для системно важных банков также меняется подход к сценарному планированию. Они будут получать сценарий НБУ за четыре месяца до подачи плана, а групповые планы должны учитывать этот сценарий.

План можно будет не обновлять каждый год

Банк сможет не проводить очередное ежегодное обновление Плана восстановления, если незадолго до этого комплексно обновил его внепланово, а НБУ признал такой документ приемлемым.

В то же время, срок на доработку Плана, который НБУ признал неприемлемым, увеличен с двух до трех месяцев.

Меньше обязательных показателей

НБУ также упростил перечень показателей, которые должны учитывать банки в планах.

Спреды CDS и изменение цены акций больше не относятся к, безусловно, обязательным показателям — их можно использовать как дополнительные, при наличии.

Кроме того, банковские группы, в которых небанковские участники несущественны, смогут не разрабатывать отдельный консолидированный план восстановления.

Что это значит

Новые правила делают требования к планам восстановления более рискованно-ориентированными и гибкими. Вместо фиксированных порогов, банки должны ориентироваться на собственные нормативы, капитальные буферы и результаты оценки устойчивости, а НБУ одновременно упрощает часть процедур и дает больше времени на доработку документов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами