После закрытия межбанка в четверг, 24 сентября, курс доллара прибавил 6 копеек в покупке и продаже, евро добавил 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.
Доллар продолжил рост на межбанке: «плюс» 6 копеек
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Валютный рынок
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Открытие 24 сентября
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Закрытие 24 сентября
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Изменения
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44,89/44,92
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44,95/44,98
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6/6
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51,11/51,14
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51,13/51,15
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2/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,67−45,18 грн. Евро покупают за 50,93 грн., а продают за 51,62 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,98−45,01, евро — 51,60−51,80 грн.
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Источник: Минфин
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