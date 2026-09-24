Доллар продолжил рост на межбанке: «плюс» 6 копеек

После закрытия межбанка в четверг, 24 сентября, курс доллара прибавил 6 копеек в покупке и продаже, евро добавил 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

Валюта Открытие 24 сентября Закрытие 24 сентября Изменения доллар 44,89/44,92 44,95/44,98 6/6 евро 51,11/51,14 51,13/51,15 2/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,67−45,18 грн. Евро покупают за 50,93 грн., а продают за 51,62 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,98−45,01, евро — 51,60−51,80 грн.

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