Бензин и дизель немного подешевели: цены на АЗС 24 сентября

В четверг, 24 сентября, средняя цена бензина А-95 в Украине снизилась на 0,01 грн/л — до 89,25 грн/л. Дизельное топливо подешевело на 0,09 грн/л — до 98,41 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».