В четверг, 24 сентября, средняя цена бензина А-95 в Украине снизилась на 0,01 грн/л — до 89,25 грн/л. Дизельное топливо подешевело на 0,09 грн/л — до 98,41 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин и дизель немного подешевели: цены на АЗС 24 сентября
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Средние цены на горючее
По состоянию на 24 сентября средняя стоимость составляла:
- А-95 премиум — 93,56 грн/л;
- А-95 — 89,25 грн/л;
- А-92 — 85,96 грн/л;
- дизельное топливо — 98,41 грн/л;
- автогаз — 43,93 грн/л.
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Как изменились цены за сутки
По сравнению с 23 сентября:
- А-95 премиум подорожал на 0,01 грн/л;
- А-95 подешевел на 0,01 грн/л;
- А-92 подорожал на 0,03 грн/л;
- дизельное топливо подешевело на 0,09 грн/л;
- автогаз остался без изменений.
Следовательно, 24 сентября цены на основные виды горючего почти не изменились, а больше всего за сутки подешевел дизель.
Источник: Минфин
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