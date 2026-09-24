Импорт авто из ЕС проверяют более жестко: бюджет получил еще 516 млн грн

В Украине ужесточили контроль за использованием тарифных льгот при ввозе автомобилей из стран Европейского Союза. За первые три месяца действия нового механизма дополнительные поступления таможенных платежей составили 516 млн грн. Об этом сообщает «Автоцентр».

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Новый порядок начал действовать с 1 июня 2026 года.

Что изменилось

Ключевое изменение касается проверки сертификата EUR.1, который подтверждает преференциальное происхождение товара и при выполнении установленных условий дает право на пониженную ставку ввозной пошлины.

Ранее подобный сертификат проверяли непосредственно во время таможенного оформления. Теперь проверка проходит до начала растаможивания.

По замыслу нового механизма это должно уменьшить возможности для использования недостоверных документов и неправомерного применения тарифных льгот.

Сколько можно сэкономить в мгновение ока

По приведенным в материале данным, для автомобилей при наличии оснований ставка ввозной пошлины может снижаться:

с 10% до 0,9% — для легковых автомобилей;

до 0% — для грузовиков и прицепов.

Воспользоваться льготной ставкой можно, если автомобиль отвечает требованиям преференциального происхождения с ЕС и это подтверждено надлежащими документами.

Каков эффект для бюджета

За три месяца после запуска нового порядка сумма таможенных платежей увеличилась на 516 млн грн.

Это свидетельствует о значительном объеме операций, в которых ранее применялись тарифные преференции при ввозе автомобилей из ЕС.

Новый подход фактически переносит основную проверку права на льготу на этап таможенного оформления, что должно сделать использование сертификатов EUR.1 более контролируемым.