Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 25 сентября. Доллар США подорожал на 12 копеек — до 44,97 грн, тогда как евро подешевел на 6 копеек — до 51,12 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доллар уже почти 45 грн: НБУ установил курс на 25 сентября
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Официальный курс валют
На 25 сентября НБУ установил:
- 1 доллар США — 44,97 грн;
- 1 евро — 51,12 грн.
Для сравнения, 24 сентября официальный курс доллара составил 44,85 грн, а евро — 51,18 грн.
Как изменился курс
За сутки гривна ослабла к доллару на 0,12 грн, а по отношению к евро укрепилась на 0,06 грн. Таким образом, официальный курс доллара оказался всего в 3 копейках от отметки 45 грн/$.
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Источник: Минфин
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