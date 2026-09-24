Доллар уже почти 45 грн: НБУ установил курс на 25 сентября

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 25 сентября. Доллар США подорожал на 12 копеек — до 44,97 грн, тогда как евро подешевел на 6 копеек — до 51,12 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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Официальный курс валют

На 25 сентября НБУ установил:

1 доллар США — 44,97 грн;

1 евро — 51,12 грн.

Для сравнения, 24 сентября официальный курс доллара составил 44,85 грн, а евро — 51,18 грн.

Как изменился курс

За сутки гривна ослабла к доллару на 0,12 грн, а по отношению к евро укрепилась на 0,06 грн. Таким образом, официальный курс доллара оказался всего в 3 копейках от отметки 45 грн/$.

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