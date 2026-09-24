Made in China за $1000: новые кроссовки Gucci вызвали вопрос к итальянскому наследию бренда

Gucci начал продавать новые модели люксовых кроссовок с маркировкой Made in China, что стало заметным отступлением от традиции бренда производить обувь в Италии. Reuters отмечает , что этот шаг уже вызывает беспокойство у части отраслевых экспертов: они опасаются, что он может ослабить восприятие Gucci как элитного итальянского бренда.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Речь идет о модели Drip, первых кроссовках Gucci, созданных новым художественным директором бренда Демной, а также еще одной моделью кожаных слипонов. Drip продается примерно за 800 евро в Европе и $1000 в США.

Почему Gucci перенес часть производства в Китай

В компании объяснили, что Италия «всегда будет в центре производственной модели и идентичности Gucci», но для отдельных изделий бренд решил работать с китайским производителем.

Причина — специализированные технологии и производственные возможности, которые, по словам Gucci, лучше всего отвечали требованиям к дизайну, качеству и характеристикам новых моделей. Reuters отмечает, что бренд вынужден балансировать между созданием новых продуктов и контролем затрат, пытаясь вернуть более чувствительных к цене покупателей люкса.

Китай является одним из главных мировых центров производства кроссовок и работает не только с массовыми, но и премиальными брендами. В то же время для Gucci надпись Made in China чувствительна из-за исторической связи марки с итальянским производством.

В компании заверили, что более широкого плана переноса производства Gucci за пределы Италии нет.

Читайте также: Геополитика бьет по люксу: война в Иране обвалила доходы Gucci



Демна пытается перезапустить Gucci



За создание новой эстетики Gucci отвечает грузинский дизайнер Демна, ранее возглавлявший Balenciaga. Его решения часто отличались радикальными силуэтами и футуристическим дизайном, что делало его одной из самых дискуссионных фигур в современной моде.

Назначение Демны Gucci рассматривает как часть попытки восстановить бренд после нескольких лет падения продаж. Kering стремится с помощью новой продукции и дизайна привлечь более молодую и широкую аудиторию. Reuters отмечает, что успех Демны имеет большое значение для восстановления Gucci, продажи которого в последние годы существенно сократились.

Таким образом, Made in China в новых Gucci — не сигнал о полном уходе бренда от Италии, а попытка использовать китайские производственные компетенции для отдельных сложных моделей. Однако именно это решение уже задает вопрос о том, где проходит граница между инновациями, контролем расходов и сохранением итальянского наследия бренда.



Как мы писали, владелец Gucci ведет переговоры о продаже своего бьюти-бизнеса L'Oréal за $4 млрд.