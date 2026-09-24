НКРЭКУ внесла изменения в Правил розничного рынка электрической энергии, усилив защиту бытовых потребителей при отключении и восстановлении электроснабжения. Об этом идет речь в сообщении Нацкомиссии.
Отключение света за долги: НКРЭКУ ввела новые правила для потребителей
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Что это значит
В частности, потребитель не будет оплачивать расходы на отключение и повторное подключение, если на момент оформления предупреждения его долг за электроэнергию был меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Когда расходы покроет оператор системы
Это правило будет действовать и в ситуации, когда уже после отключения оператор уточнит фактические показы счетчика и выяснит, что реальная задолженность на момент отключения была ниже установленного порога.
В таком случае затраты на отключение и восстановление электроснабжения возлагаются на оператора системы.
Также потребитель не будет платить за эти работы, если он был отключен с нарушением установленной процедуры.
Стоимость услуг ограничат
НКРЭКУ ввела единый подход к расчету стоимости отключения и повторного подключения.
Если это технически возможно, оператор должен выбирать самый сложный и дешевый способ выполнения работ.
Стоимость услуг не сможет превышать предельную сумму, определенную в соответствии с Правилами. Операторы системы должны обнародовать список услуг и их стоимость на своих официальных сайтах.
После отключения будут составлять акт
Процедура отключения также станет более формализованной.
После выполнения работ оператор системы должен составить акт, в котором, в частности, будут отмечены:
- дата и время отключения;
- способ выполнения работ;
- EIC-код;
- показы счетчика, если их можно зафиксировать.
Один экземпляр акта будет передаваться потребителю. Если его нет на месте, документ должен быть направлен в течение трех рабочих дней.
Сколько ждать возобновления электроснабжения После устранения причин отключения и выполнения необходимых условий оператор системы должен возобновить электроснабжение:
- в городах — в течение трех рабочих дней;
- в сельской местности — в течение пяти рабочих дней.
Когда вступят в силу новые правила
Постановление вступает в силу дня, следующего за днем его официального обнародования на сайте НКРЭКУ.
В то же время, новый механизм определения стоимости услуг по отключению и подключению начнет действовать с 1 октября 2026 года.
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