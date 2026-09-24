Отключение света за долги: НКРЭКУ ввела новые правила для потребителей

НКРЭКУ внесла изменения в Правил розничного рынка электрической энергии, усилив защиту бытовых потребителей при отключении и восстановлении электроснабжения. Об этом идет речь в сообщении Нацкомиссии.

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Что это значит

В частности, потребитель не будет оплачивать расходы на отключение и повторное подключение, если на момент оформления предупреждения его долг за электроэнергию был меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Когда расходы покроет оператор системы

Это правило будет действовать и в ситуации, когда уже после отключения оператор уточнит фактические показы счетчика и выяснит, что реальная задолженность на момент отключения была ниже установленного порога.

В таком случае затраты на отключение и восстановление электроснабжения возлагаются на оператора системы.

Также потребитель не будет платить за эти работы, если он был отключен с нарушением установленной процедуры.

Стоимость услуг ограничат

НКРЭКУ ввела единый подход к расчету стоимости отключения и повторного подключения.

Если это технически возможно, оператор должен выбирать самый сложный и дешевый способ выполнения работ.

Стоимость услуг не сможет превышать предельную сумму, определенную в соответствии с Правилами. Операторы системы должны обнародовать список услуг и их стоимость на своих официальных сайтах.

После отключения будут составлять акт

Процедура отключения также станет более формализованной.

После выполнения работ оператор системы должен составить акт, в котором, в частности, будут отмечены:

дата и время отключения;

способ выполнения работ;

EIC-код;

показы счетчика, если их можно зафиксировать.

Один экземпляр акта будет передаваться потребителю. Если его нет на месте, документ должен быть направлен в течение трех рабочих дней.

Сколько ждать возобновления электроснабжения После устранения причин отключения и выполнения необходимых условий оператор системы должен возобновить электроснабжение:

в городах — в течение трех рабочих дней;

в сельской местности — в течение пяти рабочих дней.

Когда вступят в силу новые правила

Постановление вступает в силу дня, следующего за днем его официального обнародования на сайте НКРЭКУ.

В то же время, новый механизм определения стоимости услуг по отключению и подключению начнет действовать с 1 октября 2026 года.