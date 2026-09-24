Make Your Move: эволюция Bybit в Новую финансовую платформу

Новая глобальная кампания знаменует трансформацию Bybit в полнофункциональную финансовую платформу. Обещание бренда опирается на растущую экосистему рынков, платежей, трат, накоплений и ИИ-сервисов.

Bybit — Новая финансовая платформа, которой доверяют свыше 80 млн пользователей по всему миру. Сегодня компания объявила о запуске новой глобальной кампании Make Your Move. Она знаменует следующий этап развития компании за пределами торговли криптовалютой.

Кампания отражает фундаментальное изменение того, как Bybit определяет свой бизнес. Bybit переходит от концепции криптобиржи с дополнительными сервисами к единой платформе, которая объединяет криптовалюты, акции, золото, валюты, индексы и деривативы. Она также включает платежи, карты, управление капиталом, институциональные и ИИ-решения.

Новое позиционирование бренда основано на видении, которое представил Бен Чжоу, соучредитель и CEO Bybit. В февральском докладе он сформулировал его так: «Создано для каждого. Работает на базе ИИ. Открыто для всего мира». Видение компании — мир, где у каждого есть доступ ко всем финансовым возможностям. Миссия Bybit — создать интеллектуальную платформу, на которой любой человек сможет работать с глобальными финансами.

«Bybit прошла большой путь от биржи деривативов. Наш бренд должен отражать наш текущий бизнес, — заявил соучредитель и CEO Bybit Бен Чжоу. — Наша цель — объединить финансовые возможности в одну платформу и сделать их доступными для каждого».

Новое выражение бренда

Кампания Make Your Move воплощает новое позиционирование, делая акцент на свободе выбора пользователей. Bybit стремится расширить доступ к финансовым возможностям на разных рынках. При этом в центре внимания платформы всегда остается человек.

Новое позиционирование нашло отражение и в визуальном стиле Bybit. Оранжевая буква «I» из логотипа Bybit стала самостоятельным фирменным знаком. Она символизирует личность и движение внутри финансовой системы. Элемент формирует новый паттерн, где оранжевая линия выделяется среди других. Он отражает шаг человека навстречу своим финансовым целям.

Опора на растущую экосистему

Новое позиционирование опирается на масштаб и многообразие экосистемы Bybit. Платформа обслуживает более 80 млн пользователей в 181 стране и регионе. Пользователям доступны свыше 442 спотовых активов и 779 инструментов TradFi и RWA.

Помимо трейдинга, сервисы Bybit охватывают платежи и повседневные финансы. Bybit Pay обеспечивает прямые переводы криптовалюты. Карта Bybit позволяет оплачивать ежедневные покупки цифровыми активами. Bybit P2P связывает пользователей с фиатом через сеть из 48 000 активных мерчантов. Платформа Bybit Earn открывает возможности для гибкого стейкинга: пользователи могут зарабатывать награды на свои активы без фиксированного периода блокировки.

Развитие ИИ-технологий открывает новые возможности для пользователей. Инструмент Bybit AI интегрирован с более чем 600 сервисами платформы. Он охватывает 1278 сценариев поддержки и помогает ориентироваться в экосистеме.

Переход к Новой финансовой платформе отвечает современным потребностям пользователей. Раньше людям приходилось использовать разные приложения для трейдинга, инвестиций и платежей. Bybit предлагает простой способ управлять всеми финансовыми операциями через один аккаунт.

Новый визуальный стиль отражает текущий масштаб бизнеса Bybit. Он формирует основу для дальнейшего развития на мировых финансовых рынках и в сфере услуг. Кампания Make Your Move открывает новую главу в рамках перехода к концепции Новой финансовой платформы и подтверждает стремление Bybit открыть доступ к мировым финансам новому поколению пользователей.

О Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по торговому объёму, которой пользуются более 80 млн человек. Основанная в 2018 году, Bybit меняет представление об открытости в децентрализованном мире, создавая более простую и равноправную экосистему для всех. Сосредоточиваясь на Web3, Bybit стратегически сотрудничает с ведущими блокчейн-протоколами, обеспечивая надёжную инфраструктуру и способствуя ончейн-инновациям. Благодаря безопасному хранению, разнообразным рынкам, интуитивному интерфейсу и передовым блокчейн-инструментам Bybit объединяет TradFi и DeFi, помогая создателям и пользователям реализовать потенциал Web3.