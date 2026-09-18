Украина получила очередной транш в размере €3,3 млрд. от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. О поступлении финансирования сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности закупку ракет и беспилотников.
Топ-5 новостей за пятницу: €3,3 млрд на ракеты и дроны, «Карпатская восьмерка» и новые правила взыскания долгов по микрокредитам
ЕС перечислил Украине €3,3 млрд на ракеты и дроны: детали нового транша
Украина и семь стран запускают Carpathian 8: в Буковеле обсудят общие инвестиции и проекты
Украина, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Венгрия, Австрия и Сербия положили начало новой региональной инициативе Carpathian 8 (C8). Учредительный саммит проходит 18−20 сентября в Буковеле.
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Кабинет Министров утвердил новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Решение должно определить порядок движения поездов, посадки пассажиров и работы вокзалов во время опасности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Миллиард в одни руки и деньги за уничтоженные фуры: Кабмин переписал правила выплат для бизнеса
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