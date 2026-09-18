Топ-5 новостей за пятницу: €3,3 млрд на ракеты и дроны, «Карпатская восьмерка» и новые правила взыскания долгов по микрокредитам

Украина получила очередной транш в размере €3,3 млрд. от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. О поступлении финансирования сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности закупку ракет и беспилотников.

Украина, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Венгрия, Австрия и Сербия положили начало новой региональной инициативе Carpathian 8 (C8). Учредительный саммит проходит 18−20 сентября в Буковеле.

Кабинет Министров утвердил новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Решение должно определить порядок движения поездов, посадки пассажиров и работы вокзалов во время опасности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Правительство приняло два решения из нового пакета поддержки бизнеса, над которым в последние месяцы работало Министерство экономики и окружающей среды. О результатах работы сообщил заместитель министра Егор Перелыгин, координирующий, в частности, направление финансовой политики и страхование военных рисков.

Верховный Суд кардинально обновил судебную практику по спорам между финансовыми учреждениями и должниками. Судьям разрешили автоматически срезать скрытые проценты из-за двусмысленности сделок, но одновременно запретили уменьшать долги по собственной инициативе только из-за их «несправедливости».