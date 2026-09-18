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18 сентября 2026, 20:00 Читати українською

Топ-5 новостей за пятницу: €3,3 млрд на ракеты и дроны, «Карпатская восьмерка» и новые правила взыскания долгов по микрокредитам

Украина получила очередной транш в размере €3,3 млрд. от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. О поступлении финансирования сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности закупку ракет и беспилотников.

ЕС перечислил Украине €3,3 млрд на ракеты и дроны: детали нового транша


Украина и семь стран запускают Carpathian 8: в Буковеле обсудят общие инвестиции и проекты

Украина, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Венгрия, Австрия и Сербия положили начало новой региональной инициативе Carpathian 8 (C8). Учредительный саммит проходит 18−20 сентября в Буковеле.


Правительство изменило правила работы поездов во время тревоги: что будет при желтом и красном уровнях

Кабинет Министров утвердил новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Решение должно определить порядок движения поездов, посадки пассажиров и работы вокзалов во время опасности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Миллиард в одни руки и деньги за уничтоженные фуры: Кабмин переписал правила выплат для бизнеса

Правительство приняло два решения из нового пакета поддержки бизнеса, над которым в последние месяцы работало Министерство экономики и окружающей среды. О результатах работы сообщил заместитель министра Егор Перелыгин, координирующий, в частности, направление финансовой политики и страхование военных рисков.


Верховный Суд изменил правила взыскания заоблачных процентов по микрокредитам

Верховный Суд кардинально обновил судебную практику по спорам между финансовыми учреждениями и должниками. Судьям разрешили автоматически срезать скрытые проценты из-за двусмысленности сделок, но одновременно запретили уменьшать долги по собственной инициативе только из-за их «несправедливости».

Источник: Минфин
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