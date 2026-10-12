Нефтепродукты принесли бюджету 22,4 млрд грн: какие товары обеспечили таможенные поступления в сентябре

В сентябре 2026 года в государственный бюджет Украины поступило 75,2 млрд грн таможенных платежей. Это на 8,6 млрд грн, или 12,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

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Наибольшее количество поступлений обеспечил импорт нефтепродуктов — 22,4 млрд грн. Еще 6,2 млрд грн бюджет получил от ввоза легковых автомобилей, а 2,1 млрд грн — от природного и нефтяного газа.

Среди других товаров, обеспечивших значительные таможенные поступления в сентябре:

электрические телефонные аппараты — 1,4 млрд грн;

моторные транспортные средства — 1,2 млрд грн;

продукция, содержащая табак, никотин и их заменители, — 937 млн грн;

машины автоматической обработки информации — 822 млн грн;

части и устройства транспортных средств — 745 млн грн;

новые пневматические резиновые шины — 680 млн грн;

электрические аккумуляторы — 663 млн грн.

Как изменился импорт за год

По данным таможенной службы, в сентябре 2026 по сравнению с сентябрем прошлого года физические объемы импорта, измеренные по весу, сократились на 26,9%. В то же время, стоимость импортируемых товаров в долларовом эквиваленте выросла на 1%.

Налоговая нагрузка на каждый доллар стоимости импортируемых товаров в пересчете на килограмм увеличилась на 42,3%.

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Таким образом, несмотря на сокращение весовых объемов импорта, таможенные поступления в сентябре выросли. Среди приведенных таможней показателей также заметно существенное увеличение налоговой нагрузки на импортируемые товары.

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