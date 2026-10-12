Голосовой ИИ: вложено миллиарды, а «момента ChatGPT» нет. Чего не хватает

Голосовые ассистенты звучат все человечнее, а инвестиции в отрасль измеряются миллиардами долларов . Однако, по мнению руководителей ведущих компаний отрасли, настоящего прорыва еще не произошло: ШИ-собеседники до сих пор ошибаются, не улавливают контекст и не всегда звучат убедительно. Об этом говорится в материале TechCrunch.

В голосовой ИИ вкладывают миллиарды долларов, однако, по мнению руководителей отрасли, «момент ChatGPT» ещё впереди.

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Инвесторы вкладывают деньги в разные направления голосового искусственного интеллекта — от разработки моделей до автоматизации служб поддержки, записи встреч и голосового ввода текста. Новые инструменты появляются еженедельно, а разработчики обещают общение, почти не отличающееся от человеческого. Однако технические возможности еще не гарантируют, что такие системы могут полноценно заменить человека в разговоре.

Почему голосовые ассистенты не всегда понимают людей

Технический директор PolyAI Шон Вен считает, что голосовому ИИ пока не хватает скорости обработки информации для природного диалога. Современные модели могут слушать собеседника и отвечать одновременно, но должны быстрее находить нужные ответы.

«Мы добились этапа создания моделей, которые могут говорить и слушать одновременно. Следующий вызов — сделать процесс рассуждения очень быстрым, чтобы модели могли быстро находить ответы, а разговор звучал естественно», — сказал Вен во время выступления на конференции HumanX в прошлом месяце.

Для голосовых помощников в службах поддержки важно не просто отвечать на вопросы, но действительно помогать клиентам решать проблемы. Шон Вен считает, что когда ИИ научится давать быстрые и точные ответы, люди будут больше доверять ему и будут чаще обходиться без помощи оператора. Но одного природного голоса недостаточно. По словам директора по маркетингу сервиса для записи встреч Otter Алекса Гея, ИИ должен понимать, кто говорит, чего хочет собеседник и какой контекст стоит по его словам. Otter работает над цифровыми двойниками, которые могли бы представлять людей на встречах. Чтобы такие инструменты были полезны, они должны передавать не только содержание сказанного, но эмоции собеседников. Иначе, отмечает Эй, цифровой двойник останется обычным чат-ботом, который может отвечать на вопросы, но не способен поддержать полноценную дискуссию. Читайте на «Цензор.НЕТ»: Nvidia хочет усилить позиции в сфере ИИ: компания ведет переговоры о покупке Reflection AI

Ошибки в расшифровке подрывают доверие

Голосовые помощники не всегда правильно понимают пользователей, а услуги для записи встреч могут ошибаться в транскрипциях и итогах разговоров.

Вен объясняет, что модели автоматического распознавания речи (ASR) иногда пропускают важные слова, из-за чего система теряет часть контекста.

Эй также считает точность транскрибирования одной из ключевых задач для разработчиков. Ошибки в начальной расшифровке влияют на все последующие операции — от подготовки итогов встречи до формирования задач по ее результатам.

Если система неправильно распознала сказанное, дальнейшие действия могут основываться на ложной информации. По словам Гея, это подрывает доверие пользователей к платформе. Он также отметил, что голосовым моделям нужно лучше работать с языками.

Когда ИИ записывает разговор, пользователи должны об этом знать

Еще одна проблема — прозрачность работы голосовых инструментов. Пользователей следует предупреждать, если их разговор записывают или они общаются с искусственным интеллектом.

Otter стремится повысить доверие между участниками встреч. В частности, компания рассматривает возможность сообщать всем участникам чата о записи разговора даже тогда, когда бот непосредственно не принимает в нем участия.

Вен также отмечает, что во время звонков в корпоративные службы поддержки клиентам важно сообщать об общении с ИИ.

Следовательно, для голосового прорыва ИИ нужно не только реалистично звучать. Он должен быстро отвечать, точно распознавать речь, понимать контекст и не скрывать пользователей, когда работает вместо человека. Именно эти задачи, по словам представителей PolyAI и Otter, остаются ключевыми для развития технологии.