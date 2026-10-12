Китай раскрыл условия поставок гибридных автомобилей в ЕС: что известно о квоте

Китай заявил, что по соглашению с ЕС его гибридные авто получат квоту, не ниже той, которую имеют другие поставщики в блок. В Пекине отмечают, что соглашение не лишает компании экспортных возможностей и снижает риски торговой войны. Об этом пишет Bloomberg.

Китайские производители гибридных автомобилей будут иметь в ЕС квоту не ниже, чем у других поставщиков

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Пекин и Брюссель прокомментировали новую договоренность о китайских гибридных автомобилях. Министерство коммерции КНР заявило, что это обеспечит компаниям пространство для экспорта и стабильного роста. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, в свою очередь, отметил возможность сократить китайский экспорт более чем вдвое.

О договоренности стало известно после переговоров в Пекине между министром коммерции Китая Ван Вэньтао и Шефчовичем. В совместном заявлении по их итогам речь шла о «понимании торговли гибридными автомобилями в соответствии с нормами ВТО», но подробностей не сообщили. КНР разъяснила их впервые в понедельник, 12 октября.

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Что говорят в Пекине, а что в Брюсселе

По заявлению министерства, стороны согласовали «восходящую договоренность», за основу которой взят уровень поставок гибридов в ЕС в 2025 году. Китай будет соблюдать квоту, не ниже той, что предоставлена другим поставщикам блока. Ведомство сослалось на данные ЕС: в прошлом году в блок ввезли 302 тыс. гибридных авто, тогда как в 2024 году — 107 тыс.

В то же время Пекин подчеркнул, что любая договоренность должна соответствовать правилам ВТО. Китай оставляет за собой все права внутри этой организации, в частности право требовать торговой компенсации. «На основе взаимности и взаимной выгоды указанный консенсус эффективно защищает реальные интересы китайских предприятий и предотвращает эскалацию торговых разногласий между Китаем и ЕС», — заявил представитель министерства.

Шефчович в пятницу рассказал журналистам, что стороны пришли к общему пониманию: сдерживать экспорт гибридов и плагин-гибридов из Китая в ЕС. По его словам, договоренность «открывает перспективу сократить китайский экспорт более чем наполовину».

Bloomberg в воскресенье сообщал, что ЕС ограничит импорт китайских гибридов на уровне 350 тыс. автомобилей в год. Защитная мера может вступить в силу уже 1 декабря. Министерство коммерции КНР эту цифру не подтвердило.

Напомним

Европейский Союз и Китай договорились об условиях торговли гибридными автомобилями, заявив, что договоренность отвечает правилам Всемирной торговой организации. В то же время стороны продолжат переговоры по ценовым обязательствам и процедурам пересмотра в рамках расследования ЕС по китайским электромобилям .

Ранее Брюссель призвал Пекин ограничить экспорт китайских гибридов и предупредил о возможных защитных мерах. ЕС также усиливает давление на Китай из-за торгового дисбаланса: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что в 2025 году дефицит торговли с КНР достиг €1 млрд в день.