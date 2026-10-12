Местным бюджетам ограничили платежи: под угрозой горючее для скорых, укрытия и подготовка к зиме

В общинах возникли проблемы с оплатой горючего для автомобилей экстренной медицинской помощи, работ по разборке завалов после обстрелов, обустройству укрытий и подготовке к отопительному сезону. Об этом заявила Ассоциация городов Украины. Причиной послужили дополнительные ограничения на бюджетные платежи, введенные правительством.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие платежи общин оказались под угрозой

Общины сообщают о задержках с расчетами за горючее для медицинских автомобилей и техники, необходимой для ликвидации последствий российских обстрелов.

Также возникли проблемы с оплатой оборудования и работ по подготовке к отопительному сезону, выполнению планов устойчивости и завершению проектов строительства укрытий.

Ассоциация городов Украины предупреждает, что из-за невозможности провести местное софинансирование могут остановиться даже проекты, реализуемые при международной помощи. Использовать для таких нужд кредитные средства тоже не удается.

В то же время, договоры уже заключены, а часть работ выполнена, однако подрядчики не получают оплату. Это создает долги и рискует задержать дальнейшие работы.

Почему Казначейство ограничивает платежи

В конце сентября Кабинет министров ввел новый механизм управления ресурсом единого казначейского счета (ЕКР). Он начал действовать в октябре и будет применяться до 31 декабря 2026 года.

В Министерстве финансов объясняют решение отставанием поступлений международной финансовой помощи от запланированных показателей. Если прогнозируемых средств на ЕКР не хватает для финансирования всех расходов, Казначейство производит платежи в соответствии с определенной очередностью.

К приоритетным направлениям относятся безопасность и оборона, обслуживание государственного долга, пенсии, зарплаты и социальные выплаты. Ограничения касаются местных бюджетов.

Правовые основания для особого режима казначейских операций во время военного положения предусмотрены пунктом 22 раздела VI Бюджетного кодекса. Очередность проведения платежей определяет, в частности, постановление Кабмина № 590.

Народная депутат Нина Южанина обращает внимание на вопрос, который требует отдельного объяснения правительства: по какому порядку общества могут оплачивать укрытия, аварийные работы, меры устойчивости и горючее, необходимое для обеспечения жизнедеятельности населения.

Почему 185,6 млрд грн на счетах не гарантируют оплату

По данным Минфина, на 1 октября остатки средств местных бюджетов и бюджетных учреждений составили 185,6 млрд грн по общему и специальному фонду.

Однако эта сумма не означает, что все средства свободны для использования или доступны для немедленной оплаты каких-либо расходов. В нее входят, в частности, средства бюджетных учреждений и специального фонда, которые могут иметь целевое назначение или быть связаны с уже взятыми обязательствами.

Как поясняет депутат, остатки каждого местного бюджета учитываются отдельно, в то время как ресурс для казначейских расчетов консолидируется на едином казначейском счете. Это не значит, что средства общин становятся доходами государственного бюджета.

Читайте также: Государство привлекло 2,21 млрд грн: под какие ставки Минфин продал ОВГЗ

Следовательно, наличие остатков в конкретном местном бюджете не гарантирует, что Казначейство произведет платеж в нужный момент. Расчеты могут откладываться из-за введенной очередности и ограниченного ресурса ЕКР.

Южанина отмечает необходимость обнародовать структуру остатков и объяснить, какая часть этих средств действительно доступна для первоочередных нужд общин. Также остается открытым вопрос, когда возобновят оплату работ и товаров, критически важных для безопасности людей и подготовки к зиме.

Как мы писали, Меньше отчетности для ФЛП: Совет поддержал важные изменения по НДС