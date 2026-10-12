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12 октября 2026, 13:53 Читати українською

Работодатель оплачивает жилье работнику: какие налоги придется оплатить

Если компания оплачивает работнику съемную квартиру или компенсирует расходы на жилье, тогда с такой помощи в отдельных случаях нужно платить налоги. Речь идет о 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Кто должен платить эти налоги, нужно ли подавать декларацию и какие исключения, объяснили в Государственной налоговой службе.

Если компания оплачивает работнику съемную квартиру или компенсирует расходы на жилье, тогда с такой помощи в отдельных случаях нужно платить налоги.
Работодатель оплачивает жилье работника: в каких случаях налоговая служба требует уплатить 23%
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Когда оплата жилья облагается налогом

Налоги нужно платить в двух случаях. Первый — когда работник самостоятельно арендует квартиру, а работодатель компенсирует ему расходы. Второй — когда компания сама арендует жилье для сотрудника и платит непосредственно владельцу квартиры.

В обоих случаях стоимость жилья или компенсацию за его аренду считают дополнительным благом работника, подлежащего налогообложению. Сам факт, что такая выплата предусмотрена трудовым договором, не освобождает от налогов.

«Даже если оплата или компенсация аренды жилья предусмотрена трудовым договором, это само по себе не освобождает такой доход от налогообложения», — говорится в публикации на сайте ГНС.

Для таких доходов предусмотрено 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Если компания сама арендует квартиру для работника, при расчете НДФЛ применяются правила налогообложения доходов в неденежной форме. Ведь человек получает не деньги, а оплаченную работодателем услугу проживания.

Читайте также: Спрос на покупку падает, а аренда дорожает: где в Украине труднее всего найти квартиру

Кто платит налоги и нужно ли подавать декларацию

Работнику не нужно самостоятельно рассчитывать налоги и перечислять их в бюджет. Это обязанность работодателя, выступающего налоговым агентом: он начисляет, удерживает и уплачивает налоги с дохода работника.

Если работодатель удержал налоги, подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах только из-за оплаты или компенсации аренды жилья не требуется.

Отдельные правила действуют для государственных служащих и других лиц, на которые распространяются требования финансового контроля. Они должны декларировать сведения о местожительстве, пользовании недвижимостью и полученных доходах в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции.

Когда оплата жилья не облагается налогом

Налоговый кодекс предусматривает исключение для безвозмездного пользования жильем или другим имуществом, принадлежащим работодателю. Такой доход не облагается налогом по соответствующей норме, если предоставление жилья связано с исполнением трудовых обязанностей и предусмотрено трудовым договором, коллективным договором или законом в установленных им пределах.

Это исключение не распространяется автоматически на ситуации, когда работодатель компенсирует работнику расходы по аренде квартиры или сам снимает жилье у другого владельца. В таких случаях оплата или компенсация может считаться дополнительным благом и облагаться налогом.

Напомним

В Киеве упал спрос на аренду квартир, но возрос интерес к покупкам. В сентябре 2026 года рынок недвижимости Киева показал разную динамику в сегментах аренды и покупки. Спрос на долгосрочную аренду квартир заметно снизился, тогда как интерес к покупке жилья, напротив, несколько вырос. Об этом свидетельствует исследование OLX Недвижимость, в котором сравнили показатели сентября с августом 2026 года.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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