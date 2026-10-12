В «Дії» появится больше информации о судебных долгах и штрафах: что изменится для украинцев

В приложении «Дія» смогут передавать больше информации о платежах, связанных с судебными делами. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета». Речь идет о данных для уплаты штрафов и судебного сбора по гражданским, уголовным, хозяйственным и административным делам, а также о задолженности по судебным приказам. Изменение предусматривает совместный приказ Министерства цифровой трансформации и Государственной судебной администрации Украины.

Какая новая информация сможет появиться в Действии

Ранее порядок электронного обмена данными отдельно упоминал информацию для уплаты штрафа и судебного сбора по делам об административных правонарушениях. Теперь список расширили.

Через информационное взаимодействие между системой «Электронный суд» и «Дія» смогут передавать данные для платежей в следующих категориях дел:

Гражданских — например, по поводу имущественных споров.

Уголовных .

Хозяйственных — в частности, в спорах между предприятиями.

Административных, а также по делам об административных правонарушениях.

Отдельно к перечню добавили информацию о задолженности по судебному приказу. Это расширяет возможности передачи через цифровые сервисы сведений о соответствующих финансовых обязательствах.

Важно: речь идет именно о платежной информации, а не об автоматическом переносе в Дію всех документов и материалов судебных дел. Приказ также не вводит новых штрафов, не изменяет размер судебного сбора и не устанавливает иные сроки уплаты.

Кто будет отвечать за передачу данных

Изменения утверждены совместным приказом Минцифры и Государственной судебной администрации № 196/429 от 17 сентября 2026 года. Документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции 6 октября 2026 года. Он также внесен в перечень документов Государственной судебной администрации.

За передачу информации со стороны судебной системы будет отвечать государственное предприятие «Информационные судебные системы», которое входит в сферу управления Государственной судебной администрации.

Ранее порядок предусматривал участие двух предприятий — «Информационные судебные системы» и «Центр судебных сервисов». После перемен в соответствующем пункте оставили только первое предприятие.

Обмен данными будет происходить в электронной форме с соблюдением требований законодательства об электронной идентификации, защите персональных данных и информации в информационно-коммуникационных системах.

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Когда новые данные появятся в приложении

Конкретной даты, когда новые сведения станут доступны пользователям в «Дії», документ не устанавливает.

Передача данных должна производиться по запросу государственного вебпортала — в порядке и объеме, определенных договором об информационном взаимодействии. Поэтому обновление правил само по себе не означает, что все новые категории сведений уже доступны в приложении.

Но изменения создают правовую основу для более широкого обмена информацией между «Электронным судом» и «Дієй». Для граждан это потенциально упростит доступ к платежным ведомостям, связанным с судебными делами, однако фактический запуск новых возможностей будет зависеть от реализации электронного взаимодействия между системами.



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