Теория для центральных банков и правительств: кому присудили Нобелевскую премию по экономике

Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд разделили Нобеля по экономике в 2026 году. Шведская академия наук отметила их вклад в разработку макроэкономических моделей, которые объясняют, как лучше выходить из кризиса, подобного нынешнему нефтяному из-за войны в Иране.

Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд разделили Нобеля по экономике в 2026 году.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем суть модели

«Работа лауреатов дала нам надежную теоретическую основу для моделей, которые сегодня используют центробанки и правительства во всем мире. Благодаря им мы лучше подготовлены к экономическим потрясениям, таким как энергетические кризисы или внезапные изменения в поведении потребителей», — сказал председатель Комитета по присуждению премии по экономике Джон Хасслер.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford «for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.» #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

Премия в очередной раз подтвердила и подавляющее превосходство американских университетов в экономической науке, и то, что именно они привлекают ученых нобелевского масштаба со всего мира.

Особенности Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике — не совсем Нобелевская. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции Sveriges Riksbank пожертвовал Нобелевскому фонду большую сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию по экономической науке.

Читайте также: Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

Традиционно лауреатов в экономике называют в Стокгольме последними.