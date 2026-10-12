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12 октября 2026, 15:36 Читати українською

Киеву нужно около 620 мобильных укрытий, а планируют закупить только 14: дело дошло до суда

Как сообщают Новости.LIVE, Киевская городская прокуратура подала иск против КГГА и Киевского городского совета из-за отсутствия наземных мобильных укрытий быстрого развертывания в общественных местах столицы.

Как сообщают Новости.
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Прокуратура просит суд признать бездействие городских властей противоправным и обязать его безотлагательно установить такие сооружения, в том числе у остановок общественного транспорта, в парках и скверах.

Почему прокуратура обратилась в суд

В прокуратуре подчеркивают, что во время российских обстрелов люди могут погибнуть прямо на улице, если не успевают добраться до метро или стационарного укрытия.

Создание и содержание фонда защитных сооружений гражданской защиты относится к обязанностям местных властей. По позиции прокуратуры отсутствие мобильных укрытий в местах массового пребывания людей свидетельствует о невыполнении этих обязанностей.

Суд уже открыл производство по делу. То есть требования прокуратуры еще предстоит рассмотреть по существу.

Читайте также: 1600 МВт тепла и 40 МВт питания: Киеву разблокировали платежи по энергопроектам

Киев планирует закупить 14 укрытий вместо 50

Вопрос мобильных укрытий в столице накалился на фоне дискуссии о выполнении планов устойчивости. Ранее сообщалось, что вместо 50 укрытий, которые городской голова Виталий Кличко обещал установить до конца года, Киев планирует закупить только 14. В то же время городу, по приведенным оценкам, нужно около 620 таких сооружений.

На прошлой неделе президент Украины также заявлял о невыполнении киевскими властями значительной части необходимых мер по планам устойчивости.

Теперь суд должен рассмотреть требование прокуратуры по установке мобильных укрытий в общественных местах столицы.

Как мы писали, В Киеве каждый пятый дом еще не готов к зиме: сколько уже получили акты

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 октября 2026, 15:43
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Да вы что!!! Какая то «рехформированая» порошенко и луценко прокуратура, начинает судится с ГЕРОЯМИ МАЙДАНА в лице «кличко и К»!!!
Полный безпердел!!!
Еще и публичные дома на Бессарабке закроют… безпердел...!
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