Киеву нужно около 620 мобильных укрытий, а планируют закупить только 14: дело дошло до суда

Как сообщают Новости.LIVE, Киевская городская прокуратура подала иск против КГГА и Киевского городского совета из-за отсутствия наземных мобильных укрытий быстрого развертывания в общественных местах столицы.

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Прокуратура просит суд признать бездействие городских властей противоправным и обязать его безотлагательно установить такие сооружения, в том числе у остановок общественного транспорта, в парках и скверах.

Почему прокуратура обратилась в суд

В прокуратуре подчеркивают, что во время российских обстрелов люди могут погибнуть прямо на улице, если не успевают добраться до метро или стационарного укрытия.

Создание и содержание фонда защитных сооружений гражданской защиты относится к обязанностям местных властей. По позиции прокуратуры отсутствие мобильных укрытий в местах массового пребывания людей свидетельствует о невыполнении этих обязанностей.

Суд уже открыл производство по делу. То есть требования прокуратуры еще предстоит рассмотреть по существу.

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Киев планирует закупить 14 укрытий вместо 50

Вопрос мобильных укрытий в столице накалился на фоне дискуссии о выполнении планов устойчивости. Ранее сообщалось, что вместо 50 укрытий, которые городской голова Виталий Кличко обещал установить до конца года, Киев планирует закупить только 14. В то же время городу, по приведенным оценкам, нужно около 620 таких сооружений.

На прошлой неделе президент Украины также заявлял о невыполнении киевскими властями значительной части необходимых мер по планам устойчивости.

Теперь суд должен рассмотреть требование прокуратуры по установке мобильных укрытий в общественных местах столицы.

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