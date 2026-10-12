Три перевода в год — и финмониторинг? ЕС готовит новые правила для клиентов обменников и криптосервисов

Европейский орган по противодействию отмыванию средств AMLA предлагает новые критерии финансового мониторинга клиентов. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк. Для обменников валют, сервисов денежных переводов и отдельных криптуслуг три или более операций в течение 12 месяцев могут свидетельствовать о постоянных деловых отношениях с клиентом. Это означает необходимость оценить, следует ли применять процедуры проверки клиента и дальнейшего мониторинга.

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Три операции за год: кого будут касаться новые критерии

AMLA разработала проект технических стандартов, которые должны унифицировать подходы к финмониторингу в странах ЕС. Документ определяет, по каким признакам финансовые учреждения и другие обязанные субъекты должны различать разовые операции и отношения с клиентами.

Для обменников валют, операторов денежных переводов и определенных категорий криптосервисов одним из таких признаков предлагают считать проведение трех или более операций за последние 12 месяцев.

Это не означает, что после третьего перевода клиента автоматически признают подозрительным или заблокируют его. Критерий нужен, чтобы определить характер отношений с клиентом и решить, необходима ли надлежащая проверка и дальнейший мониторинг.

Как будут определять связанные платежи

Отдельный блок правил касается операций, формально проводимых отдельно, но фактически они могут быть частями одной финансовой схемы.

При оценке предлагают учитывать:

общее или подобное происхождение средств, их получателя или назначение платежей;

связь между операциями, совершающими для одной покупки или общей цели;

использование общей цифровой инфраструктуры или посредников;

связи между клиентами, в том числе родственные отношения, деловое партнерство или согласованные действия.

Для обмена валют, денежных переводов и определенных криптуслуг предусмотрен отдельный временной критерий: при поиске связанных сделок необходимо учитывать период в один месяц.

Такие правила должны помочь выявлять дробление платежей на меньшие суммы, чтобы обойти требования финансового контроля, а также схемы с так называемыми дропами — людьми, чьи счета используют для проведения чужих средств.



В то же время, родственная связь сама по себе не делает платежи подозрительными. Финансовые учреждения должны оценивать совокупность обстоятельств, а ни один отдельный признак не должен быть решающим. Дополнительно собирать информацию только для установления связей между операциями проект не требует: нужно использовать данные, уже имеющиеся в учреждении или к которым она должна иметь доступ.

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Когда правила могут заработать

AMLA завершила подготовку проекта стандартов в конце сентября, а 1 октября 2026 передала его Европейской комиссии для принятия. По состоянию на 12 октября это еще не совсем действующие правила.

После принятия и официального опубликования документ должен вступить в силу на 20-й день после публикации. Применять его планируют через шесть месяцев после вступления в силу. Следовательно, конкретная дата зависит от дальнейших шагов Еврокомиссии.

Для украинцев новые требования будут иметь значение при пользовании европейскими обменниками, сервисами переводов и криптоплатформами, на которые будут распространяться правила ЕС. Это может касаться и дистанционного использования таких сервисов из Украины. В то же время, проект не означает автоматического введения аналогичных требований для всех финансовых операций внутри Украины.

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