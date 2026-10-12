Около 1600 новых санкционных позиций: Европа усиливает давление на производителей российских ракет

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили 22-й пакет санкций против России, предусматривающий почти 1600 новых позиций. Как сообщает Forbes Украина, более половины из них связано с производством российских баллистических ракет.

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Это самое разовое расширение санкционного списка ЕС с начала полномасштабной войны против Украины, заявила высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

Санкции должны усложнить производство российских ракет

По словам Каллас, новые ограничения направлены на то, чтобы сделать производство российского оружия более сложным, более медленным и дороже. Речь идет о предприятиях и лицах, вовлеченных в производственную цепь баллистических ракет, которые Россия использует для ударов по Украине.

В частности, под санкционное давление попадают структуры, связанные с разработкой, испытанием и производством ракет для комплекса Искандер-М, в частности ракет 9М723. Ограничения также охватывают производство твердого топлива, ракетных двигателей и специальных материалов, применяемых в ракетных системах.

Каллас подчеркнула, что масштабное расширение санкций демонстрирует единство европейских стран в противодействии российской агрессии.

Кто еще попал под ограничения

Кроме предприятий российского военно-промышленного комплекса, в список внесли производителей беспилотников и судостроительные компании, обслуживающие подлодки.

Также ограничения коснулись 77 российских политиков, баллотировавшихся на парламентских выборах на временно оккупированных территориях Украины.

Всего ранее согласованный список насчитывал 1646 новых санкционных позиций в отношении физических лиц и организаций. По данным Reuters, большинство из них связано с российским военно-промышленным комплексом.

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Когда санкции вступят в силу

Договоренность о новом расширении санкций послы стран ЕС согласовали 7 октября. 12 октября ее утвердили министры иностранных дел государств-членов.

Ограничения вступят в силу после официального обнародования соответствующего решения в Официальном журнале Европейского Союза.

Как мы писали, ЕС согласовал рекордное расширение санкций против России