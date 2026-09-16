Топ-5 новостей за среду: госбюджет-2027, рост депозитов и НДС на посылки
7,2 триллиона гривен: 5 главных цифр из проекта Бюджета-2027
Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2027 год» (реестр. № 16000). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Рада приняла кардинальное решение по мошенническим колл-центрам: что теперь изменится
Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 10190, вводящий отдельную уголовную ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических организаций, в частности колл-центров. За документ проголосовали 313 народных депутатов.
Депозиты растут быстрее всего за 2 года: кто действительно накапливает средства в банках
Свежая статистика НБУ гласит: частные вкладчики накопили в банках 1,54 трлн грн. Из них на срочных депозитах — более 500 млрд грн. Однако эта цифра только иллюзия всеобщего благосостояния. На самом деле более половины всех средств в банках держит узкая группа богачей (менее 1% вкладчиков), в то время как обычные граждане перестали экономить из-за инфляции, обстрелов энергетики и подготовки к сложной зиме. Разбираемся, что происходит с деньгами украинцев и сколько сейчас можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн.
Рада поддержал в первом чтении изменения по НДС на международные посылки
Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16051−1, изменяющий правила налогообложения НДС дистанционной торговли и международных почтовых и экспресс-отправлений.
Госбюджет-2027: какой курс доллара заложило правительство
В госбюджет Украины на следующий 2027 год Кабинет министров заложил средний курс доллара на уровне 47,1 гривны. В то же время, до конца года доллар, согласно бюджетным показателям, будет стоить 48,3 гривны.
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