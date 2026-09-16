Топ-5 новостей за среду: госбюджет-2027, рост депозитов и НДС на посылки

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 10190, вводящий отдельную уголовную ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических организаций, в частности колл-центров. За документ проголосовали 313 народных депутатов.

Депозиты растут быстрее всего за 2 года: кто действительно накапливает средства в банках

Свежая статистика НБУ гласит: частные вкладчики накопили в банках 1,54 трлн грн. Из них на срочных депозитах — более 500 млрд грн. Однако эта цифра только иллюзия всеобщего благосостояния. На самом деле более половины всех средств в банках держит узкая группа богачей (менее 1% вкладчиков), в то время как обычные граждане перестали экономить из-за инфляции, обстрелов энергетики и подготовки к сложной зиме. Разбираемся, что происходит с деньгами украинцев и сколько сейчас можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн.

Рада поддержал в первом чтении изменения по НДС на международные посылки