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15 сентября 2026, 20:00 Читати українською

Топ-5 новостей за вторник: риск потери $29,5 млрд, отстали от Польши на 3 года и шесть пенсий в руки

Риск потери $29,5 млрд: Кабмин установил жесткие дедлайны для ВР из-за бюджетного кризиса

Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд. предусмотренного международного финансирования, если парламент не примет необходимые законопроекты в определенные сроки. Эти средства необходимы для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и потребностей сил обороны. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий после встречи с послами государств G7 и стран-членов ЕС.

Отстали от Польши на три года: половина подростков в Украине провалила базовую математику

В Украине почти 50% 15-летних учеников не достигают базового уровня по математике и чтению, а около трети — по естественным наукам. Об этом свидетельствуют результаты PISA 2025 — международного исследования, оценивающего, насколько 15-летние школьники могут применять знания по математике, чтению и естественным наукам в реальных ситуациях, пишет Центр экономической стратегии.

В Украине 2,7 млн человек работают «в тени»: Кабмин хочет изменить проверки Гоструда

Кабинет Министров предлагает изменить порядок проверок Гоструда во время военного положения. Идея состоит в том, чтобы сосредоточить проверки на работодателях, по которым есть признаки нарушения трудового законодательства, а добросовестный бизнес лишний раз не проверять.

Шесть пенсий сразу на руки: кто из украинцев может получить деньги за полгода вперед

Пенсионер, официально выезжающий из Украины для постоянного проживания за границей, может получить пенсию сразу за шесть месяцев. Об этом рассказала адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Ольга Хомич.


Почему новое жилье продолжает дорожать, несмотря на рост объемов строительства

Несмотря на резкое восстановление в 2025 году и рост показателей во втором квартале 2026-го, рынок нового жилищного строительства Украины остается значительно ниже довоенного уровня. Общая площадь нового жилищного строительства в 2025 году составила 5,8 млн. кв. м, увеличившись сразу на 49,4% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает информационно-аналитический центр Experts Club на основании данных Госстата.

Источник: Минфин
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