После закрытия межбанка во вторник, 15 сентября, курс доллара упал на 4 копейки в покупке и на 5 в продаже, евро выросло на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.
Межбанк закрытие: как изменились курсы доллара и евро 15 сентября
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Валютный рынок
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Открытие 15 сентября
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Закрытие 15 сентября
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Изменения
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44,65/44,69
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44,61/44,64
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4/5
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51,50/51,53
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51,53/51,55
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3/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,43−44,91 грн. Евро покупают за 51,31 грн., а продают за 51,93 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−44,95, евро — 51,82−52,00 грн.
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Источник: Минфин
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