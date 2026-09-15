НБУ выиграл очередной суд по делу Бахматюка: речь идет о долгах на 7,9 млрд грн

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9 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд отказал компании QUICKOM LIMITED в удовлетворении апелляции и оставил в силе решение суда первой инстанции. Суд не прекратил поручительство Бахматюка по кредитам «ВиЭйБи Банка» и подтвердил правомерность требований НБУ к банку.

Аналогичное решение суд ранее принял по делу по банку «Финансовая Инициатива»: апелляцию QUICKOM LIMITED также отклонили, а поручительство Бахматюка оставили в силе.

QUICKOM LIMITED принадлежит Бахматюку, владельцу обоих банков. В общей сложности НБУ требует от него в качестве поручителя около 7,9 млрд грн по обязательствам «ВиЭйБи Банка» и «Финансовой Инициативы». Речь идет о семи основных судебных делах.

Связанные с Бахматюком лица пытались оспорить кредитные договоры и основания для взыскания долга. В частности, QUICKOM LIMITED в восьми судебных спорах потребовала расторгнуть кредитные договоры, исполнение которых было обеспечено поручительством. По данным НБУ, эти дела также завершились в пользу регулятора.

Счет идет на миллиарды

Отдельно Верховный Суд в мае 2026 года окончательно подтвердил взыскание с Бахматюка более 1,2 млрд грн по долгу «ВиЭйБи Банка». В январе 2025 года Верховный Суд также оставил в силе решение о взыскании с него более 1,8 млрд грн. задолженности «Финансовой Инициативы».

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Таким образом, суды уже неоднократно подтверждали право НБУ потребовать от Бахматюка погашение обязательств как поручителя по кредиту рефинансирования.

Рассмотрение этого дела продолжается с 2015 года. «В течение этого времени представители Олега Бахматюка и связанные с ним компании своими действиями фактически затянули судебный процесс, пытаясь избежать выполнения обязательств по кредитному договору и договору поручительства.