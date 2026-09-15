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15 сентября 2026, 19:15 Читати українською

НБУ выиграл очередной суд по делу Бахматюка: речь идет о долгах на 7,9 млрд грн

Национальный банк Украины выиграл очередные судебные споры по взысканию долгов по кредитам рефинансирования, предоставленным неплатежеспособным банкам Олега Бахматюка.

Национальный банк Украины выиграл очередные судебные споры по взысканию долгов по кредитам рефинансирования, предоставленным неплатежеспособным банкам Олега Бахматюка.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости9 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд отказал компании QUICKOM LIMITED в удовлетворении апелляции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

9 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд отказал компании QUICKOM LIMITED в удовлетворении апелляции и оставил в силе решение суда первой инстанции. Суд не прекратил поручительство Бахматюка по кредитам «ВиЭйБи Банка» и подтвердил правомерность требований НБУ к банку.

Аналогичное решение суд ранее принял по делу по банку «Финансовая Инициатива»: апелляцию QUICKOM LIMITED также отклонили, а поручительство Бахматюка оставили в силе.

QUICKOM LIMITED принадлежит Бахматюку, владельцу обоих банков. В общей сложности НБУ требует от него в качестве поручителя около 7,9 млрд грн по обязательствам «ВиЭйБи Банка» и «Финансовой Инициативы». Речь идет о семи основных судебных делах.

Связанные с Бахматюком лица пытались оспорить кредитные договоры и основания для взыскания долга. В частности, QUICKOM LIMITED в восьми судебных спорах потребовала расторгнуть кредитные договоры, исполнение которых было обеспечено поручительством. По данным НБУ, эти дела также завершились в пользу регулятора.

Счет идет на миллиарды

Отдельно Верховный Суд в мае 2026 года окончательно подтвердил взыскание с Бахматюка более 1,2 млрд грн по долгу «ВиЭйБи Банка». В январе 2025 года Верховный Суд также оставил в силе решение о взыскании с него более 1,8 млрд грн. задолженности «Финансовой Инициативы».

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Таким образом, суды уже неоднократно подтверждали право НБУ потребовать от Бахматюка погашение обязательств как поручителя по кредиту рефинансирования.

Рассмотрение этого дела продолжается с 2015 года. «В течение этого времени представители Олега Бахматюка и связанные с ним компании своими действиями фактически затянули судебный процесс, пытаясь избежать выполнения обязательств по кредитному договору и договору поручительства.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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