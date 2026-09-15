Инвестируя впервые, большинство людей допускают ошибку — вкладывают весь накопленный капитал в один инструмент и надеются на скорый результат. Опытные инвесторы используют другой подход — портфельное инвестирование. Понять его принципы и с чего начать поможет стартовый модуль курса Портфельное инвестирование от Академии Минфин.
Портфельное инвестирование: получите базу знаний для старта всего за 399 грн
Портфельное инвестирование — это стратегия распределения капитала между разными активами (акции, облигации, золото, валюта
Вместо того чтобы пытаться угадать, какой актив взлетит вверх, инвестор создает для себя портфель, работающий как сбалансированная система. Даже если один актив проседает в цене, другие помогают стабилизировать общий результат.
Такой подход позволяет сохранять спокойствие при рыночных колебаниях, избегать хаотических действий и постепенно достигать долгосрочных финансовых целей.
Если вы хотите научиться инвестировать осознанно, стоит начать разбираться в теме портфельного инвестирования.
Авторский курс «Портфельное инвестирование» от Академии Минфин Понять логику формирования портфеля, инструменты и риски поможет авторский курс «Портфельное инвестирование» от Олеся Вареника и Академии Минфин.
👤 ОЛЕСЬ ВАРЕНИК — наиболее диверсифицированный инвестор Украины. Возглавляет инвестиционный клуб Investhub, делится опытом и практическими советами через собственный ютуб-канал и образовательные программы, помогая инвесторам выстраивать стратегии и избегать типичных ошибок.
Курс содержит 10 уроков в записи, презентации, практические Excel-шаблоны, тесты, задания, вопросы рефлексии, а также ссылки на полезные сервисы.
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Это хорошая возможность для старта. Вы получите структурированную базу и поймете, как работает портфельное инвестирование. Уже после этого модуля вы сможете перейти к реальным действиям по формированию собственного портфеля или продолжить изучение темы.
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Какую пользу вы получите
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Вы получите структурированную базу по теме портфельного инвестирования, в частности:
- узнаете, что такое инвестиционный портфель и как совмещать активы для балансировки рисков;
- овладеете стратегиями, которые целесообразно использовать на старте инвестирования;
- разберетесь, как работают практичные модели: 60/40, All Weather, Core-Satellite;
- получите примеры портфельных алокаций и практические рекомендации по опыту эксперта.
Вооружившись этими знаниями, вы сможете избежать распространенных ошибок на старте инвестирования, а значит сэкономить время и деньги.
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Учеба проходит онлайн, с доступом в любое время. Формат — короткие видеоуроки, практические объяснения и доступная подача без перегрузки сложной теорией.
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