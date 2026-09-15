Портфельное инвестирование: получите базу знаний для старта всего за 399 грн

Инвестируя впервые, большинство людей допускают ошибку — вкладывают весь накопленный капитал в один инструмент и надеются на скорый результат. Опытные инвесторы используют другой подход — портфельное инвестирование. Понять его принципы и с чего начать поможет стартовый модуль курса Портфельное инвестирование от Академии Минфин.

Портфельное инвестирование — это стратегия распределения капитала между разными активами (акции, облигации, золото, валюта и т. п. ), позволяющая минимизировать риски и получать стабильный доход.

Вместо того чтобы пытаться угадать, какой актив взлетит вверх, инвестор создает для себя портфель, работающий как сбалансированная система. Даже если один актив проседает в цене, другие помогают стабилизировать общий результат.

Такой подход позволяет сохранять спокойствие при рыночных колебаниях, избегать хаотических действий и постепенно достигать долгосрочных финансовых целей.

Если вы хотите научиться инвестировать осознанно, стоит начать разбираться в теме портфельного инвестирования.

Авторский курс «Портфельное инвестирование» от Академии Минфин Понять логику формирования портфеля, инструменты и риски поможет авторский курс «Портфельное инвестирование» от Олеся Вареника и Академии Минфин.

👤 ОЛЕСЬ ВАРЕНИК — наиболее диверсифицированный инвестор Украины. Возглавляет инвестиционный клуб Investhub, делится опытом и практическими советами через собственный ютуб-канал и образовательные программы, помогая инвесторам выстраивать стратегии и избегать типичных ошибок.

Курс содержит 10 уроков в записи, презентации, практические Excel-шаблоны, тесты, задания, вопросы рефлексии, а также ссылки на полезные сервисы.

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Первый модуль курса теперь доступен отдельно Только сейчас на сайте Академии Минфин вы можете приобрести как полный курс Олеся Вареника «Портфельное инвестирование», так и первый модуль отдельно.

Это хорошая возможность для старта. Вы получите структурированную базу и поймете, как работает портфельное инвестирование. Уже после этого модуля вы сможете перейти к реальным действиям по формированию собственного портфеля или продолжить изучение темы.

Стартовый модуль курса сейчас доступен по специальной цене — 399 гривен.

Какую пользу вы получите

Если у вас есть сбережения и вы не знаете, как грамотно ими распорядиться; или уже пробовали инвестировать, но хаотично и пока безрезультатно — этот миникурс расширит знания и подскажет, как двигаться дальше.

Вы получите структурированную базу по теме портфельного инвестирования, в частности:

узнаете, что такое инвестиционный портфель и как совмещать активы для балансировки рисков;

овладеете стратегиями, которые целесообразно использовать на старте инвестирования;

разберетесь, как работают практичные модели: 60/40, All Weather, Core-Satellite;

получите примеры портфельных алокаций и практические рекомендации по опыту эксперта.

Вооружившись этими знаниями, вы сможете избежать распространенных ошибок на старте инвестирования, а значит сэкономить время и деньги.

Как происходит обучение

Учеба проходит онлайн, с доступом в любое время. Формат — короткие видеоуроки, практические объяснения и доступная подача без перегрузки сложной теорией.

Успейте воспользоваться предложением и получить доступ к стартовому модулю курса по специальной цене — 399 гривен.

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