Минималка вырастет до 9546 грн, но ВВП — всего на 1,3%: что заложили в бюджет-2027

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 сентября 2026, 18:17 Читати українською

Минималка вырастет до 9546 грн, но ВВП — всего на 1,3%: что заложили в бюджет-2027

Проект Государственного бюджета на 2027 год предусматривает повышение минимальной зарплаты с 8647 грн до 9546 грн, или на 10,4%. В то же время, правительство закладывает довольно слабый экономический рост: реальный ВВП в 2027 году должен увеличиться лишь на 1,3%. Об этом говорится в проекте Государственного бюджета на 2027 год, который есть в распоряжении ЭП.

Проект Государственного бюджета на 2027 год предусматривает повышение минимальной зарплаты с 8647 грн до 9546 грн, или на 10,4%.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменится минимальная зарплата

Согласно проекту, минимальная зарплата в 2027 году составит 9546 грн. По сравнению с текущим уровнем в 8647 грн она вырастет на 899 грн, или на 10,4%.

Какой прогнозируют среднюю зарплату

В макроэкономическом прогнозе правительства среднемесячная зарплата в 2027 году должна вырасти с 30 088 грн до 34 409 грн. Это на 4321 грн, или примерно на 14,4% больше.

Что будет с экономикой

Реальный ВВП Украины в 2027 году, по правительственному прогнозу, должен вырасти всего на 1,3% .

То есть повышение номинальных зарплат будет происходить на фоне достаточно сдержанного экономического роста.

Напомним

Заложенные в проект бюджета на 2027 год социальные стандарты опираются на одобренную правительством Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы. Декларация определяет ориентиры среднесрочного бюджетного планирования в условиях послевоенного восстановления и высокой доли оборонных расходов.

Социальные стандарты и прожиточный минимум: Кроме роста минимальной зарплаты до 9546 грн, трехлетний план предусматривает постепенное увеличение общего прожиточного минимума — до 3559 грн в 2027 году (прожиточный минимум для трудоспособных лиц ожидается на уровне 3691 грн, а минимальная пенсия — 2878 грн.).

Валютный курс и инфляция: Согласно ориентирам Минфина и базовому сценарию декларации, среднегодовой курс доллара в 2027 году ожидается около 48,3 грн/$. При этом потребительская инфляция прогнозируется на уровне 8,9%, что означает сохранение тенденции сдержанного роста доходов граждан.

Дефицит и финансирование: По оценкам Кабмина и Министерства финансов, дефицит государственного бюджета в среднесрочной перспективе остается значительным из-за высокой потребности в финансировании сектора безопасности и обороны, а значительная часть расходов будет покрываться за счет внешней международной помощи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Lesya31
Lesya31
15 сентября 2026, 18:30
#
Курс 48,3 — торгаші знову піднімуть ціни на 20 відсотків. Так що «шалений» ріст зарплат на 10% знову потоне в подорожчаннях ((
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 33 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами