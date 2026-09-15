Минималка вырастет до 9546 грн, но ВВП — всего на 1,3%: что заложили в бюджет-2027

Проект Государственного бюджета на 2027 год предусматривает повышение минимальной зарплаты с 8647 грн до 9546 грн, или на 10,4%. В то же время, правительство закладывает довольно слабый экономический рост: реальный ВВП в 2027 году должен увеличиться лишь на 1,3%. Об этом говорится в проекте Государственного бюджета на 2027 год, который есть в распоряжении ЭП.

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Как изменится минимальная зарплата

Согласно проекту, минимальная зарплата в 2027 году составит 9546 грн. По сравнению с текущим уровнем в 8647 грн она вырастет на 899 грн, или на 10,4%.

Какой прогнозируют среднюю зарплату

В макроэкономическом прогнозе правительства среднемесячная зарплата в 2027 году должна вырасти с 30 088 грн до 34 409 грн. Это на 4321 грн, или примерно на 14,4% больше.

Что будет с экономикой

Реальный ВВП Украины в 2027 году, по правительственному прогнозу, должен вырасти всего на 1,3% .

То есть повышение номинальных зарплат будет происходить на фоне достаточно сдержанного экономического роста.

Напомним

Заложенные в проект бюджета на 2027 год социальные стандарты опираются на одобренную правительством Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы. Декларация определяет ориентиры среднесрочного бюджетного планирования в условиях послевоенного восстановления и высокой доли оборонных расходов.

Социальные стандарты и прожиточный минимум: Кроме роста минимальной зарплаты до 9546 грн, трехлетний план предусматривает постепенное увеличение общего прожиточного минимума — до 3559 грн в 2027 году (прожиточный минимум для трудоспособных лиц ожидается на уровне 3691 грн, а минимальная пенсия — 2878 грн.).

Валютный курс и инфляция: Согласно ориентирам Минфина и базовому сценарию декларации, среднегодовой курс доллара в 2027 году ожидается около 48,3 грн/$. При этом потребительская инфляция прогнозируется на уровне 8,9%, что означает сохранение тенденции сдержанного роста доходов граждан.

Дефицит и финансирование: По оценкам Кабмина и Министерства финансов, дефицит государственного бюджета в среднесрочной перспективе остается значительным из-за высокой потребности в финансировании сектора безопасности и обороны, а значительная часть расходов будет покрываться за счет внешней международной помощи.