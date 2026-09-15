В августе кредиторам обанкротившихся банков выплатили 269 млн грн: главные получатели

В августе 2026 года неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, направили на погашение требований кредиторов более 269 млн грн. Больше всего средств выплатило АО « Банк Сич » — 202,7 млн грн кредиторам седьмой очереди. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

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Кто получил больше всего

Еще более 62,3 млн грн было направлено на удовлетворение требований кредиторов седьмой очереди ПАО «Проминвестбанк».

К седьмой очереди, в частности, относятся юридические лица — клиенты банка, не связанные с ним лицами.

Еще 3,6 млн грн было направлено на удовлетворение требований третьей очереди, в том числе на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам.

Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

Сколько вернули кредиторам за все время

По состоянию на 1 сентября 2026 года находящиеся в ликвидации банки в целом удовлетворили требования кредиторов на 77,9 млрд грн.

Из этой суммы около 18 млрд грн были погашены обеспеченным кредиторам.

В частности, 16,7 млрд грн получил Национальный банк Украины, в том числе за счет обращения взыскания на предмет залога и имущество поручителей.

Откуда банки берут средства в рассрочку

Удовлетворение требований кредиторов происходит за счет продажи и управления ликвидируемыми активами банков.

Речь идет, в частности, о:

погашении кредитов;

доходах по ценным бумагам;

аренде имущества;

продаже активов;

других поступлениях.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай отметила, что возврат средств кредиторам имеет особое значение для бизнеса, поскольку эти ресурсы могут использоваться для поддержки операционной деятельности, выплаты зарплат и расчетов с партнерами.

Что это значит

Фонд продолжает возвращать средства кредиторам находящихся в ликвидации банков за счет реализации и управления их активами.

За август объем таких выплат превысил 269 млн грн, а общая сумма удовлетворенных требований кредиторов за весь период деятельности Фонда достигла 77,9 млрд грн.