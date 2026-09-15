В августе 2026 года неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, направили на погашение требований кредиторов более 269 млн грн. Больше всего средств выплатило АО «Банк Сич» — 202,7 млн грн кредиторам седьмой очереди. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
В августе кредиторам обанкротившихся банков выплатили 269 млн грн: главные получатели
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Кто получил больше всего
Еще более 62,3 млн грн было направлено на удовлетворение требований кредиторов седьмой очереди ПАО «Проминвестбанк».
К седьмой очереди, в частности, относятся юридические лица — клиенты банка, не связанные с ним лицами.
Еще 3,6 млн грн было направлено на удовлетворение требований третьей очереди, в том числе на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам.
Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.
Сколько вернули кредиторам за все время
По состоянию на 1 сентября 2026 года находящиеся в ликвидации банки в целом удовлетворили требования кредиторов на 77,9 млрд грн.
Из этой суммы около 18 млрд грн были погашены обеспеченным кредиторам.
В частности, 16,7 млрд грн получил Национальный банк Украины, в том числе за счет обращения взыскания на предмет залога и имущество поручителей.
Откуда банки берут средства в рассрочку
Удовлетворение требований кредиторов происходит за счет продажи и управления ликвидируемыми активами банков.
Речь идет, в частности, о:
- погашении кредитов;
- доходах по ценным бумагам;
- аренде имущества;
- продаже активов;
- других поступлениях.
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай отметила, что возврат средств кредиторам имеет особое значение для бизнеса, поскольку эти ресурсы могут использоваться для поддержки операционной деятельности, выплаты зарплат и расчетов с партнерами.
Что это значит
Фонд продолжает возвращать средства кредиторам находящихся в ликвидации банков за счет реализации и управления их активами.
За август объем таких выплат превысил 269 млн грн, а общая сумма удовлетворенных требований кредиторов за весь период деятельности Фонда достигла 77,9 млрд грн.
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