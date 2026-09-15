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15 сентября 2026, 16:17 Читати українською

Оплатить более 2,5 млн грн: Нацбанк применил меру влияния к СК «ИНГО»

Национальный банк Украины применил к АО «Страховая компания «ИНГО» штраф в размере 2,5 млн грн. Решение было принято 14 сентября 2026 года по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк Украины применил к АО «Страховая компания «ИНГО» штраф в размере 2,5 млн грн.
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За что наложили штраф

По данным НБУ, страховщик нарушил требования Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности, утвержденного постановлением Правления НБУ № 199 от 29 декабря 2023 года.

Регулятор установил, что компания не обеспечила создание и надлежащее функционирование комплексной, адекватной и эффективной системы внутреннего контроля.

В частности, речь идет о недостаточном контроле за процессами заключения договоров входящего перестрахования на всех организационных уровнях.

Когда нужно оплатить штраф

Штраф должен быть уплачен в течение одного месяца со дня вступления решения в силу.

Административный акт НБУ вступает в силу со дня его доведения до сведения страховой компании. Днем доказывания решения о наложении штрафа считается день его отправки компании.

Напомним

Это уже не первая мера влияния НБУ на страховщика — в июле 2025 года компания уже получала штраф от Нацбанка на сумму 1,82 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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