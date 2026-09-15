В Украине заканчиваются деньги: депутат призвала Раду принять законы для международной помощи

В Украине обостряется ситуация с финансированием государственного бюджета. Сейчас средства направляют, прежде всего, на социальные расходы, выплату зарплат бюджетникам и содержание военных. Об этом заявила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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По ее словам, финансовые возможности бюджета сейчас ограничены, поэтому Верховной Раде необходимо принимать законопроекты, связанные с выполнением международных требований и получением внешней финансовой поддержки.

«С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете мало», — заявила Василевская-Смаглюк.

Депутат отметила, что среди вопросов, которые Верховная Рада должна рассмотреть в ближайшее время в рамках международных обязательств, есть законодательные изменения по посылкам и секьюритизации. В то же время, вопрос присоединения Украины к SEPA, по ее словам, пока не включен в повестку дня парламента.

Самые большие вопросы по сейфам

Отдельно Василевская-Смаглюк обратила внимание на дискуссию вокруг создания реестра банковских счетов и банковских сейфов. Часть депутатов выступает против такого механизма, однако сама депутат считает опасения к нему преувеличенными.

«Страшное, как боятся депутаты невиновного реестра банковских счетов и сейфов. Особенно учитывая, что все в этой стране друг о друге все знают, особенно где деньги лежат и один за другим следят», — сказала она.

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На фоне дефицита бюджетных ресурсов принятие законопроектов, необходимых для выполнения международных обязательств имеет важное значение для дальнейшего привлечения Украиной внешней финансовой помощи.

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