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15 сентября 2026, 19:35 Читати українською

В Украине заканчиваются деньги: депутат призвала Раду принять законы для международной помощи

В Украине обостряется ситуация с финансированием государственного бюджета. Сейчас средства направляют, прежде всего, на социальные расходы, выплату зарплат бюджетникам и содержание военных. Об этом заявила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

В Украине обостряется ситуация с финансированием государственного бюджета.

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По ее словам, финансовые возможности бюджета сейчас ограничены, поэтому Верховной Раде необходимо принимать законопроекты, связанные с выполнением международных требований и получением внешней финансовой поддержки.

«С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете мало», — заявила Василевская-Смаглюк.

Депутат отметила, что среди вопросов, которые Верховная Рада должна рассмотреть в ближайшее время в рамках международных обязательств, есть законодательные изменения по посылкам и секьюритизации. В то же время, вопрос присоединения Украины к SEPA, по ее словам, пока не включен в повестку дня парламента.

Самые большие вопросы по сейфам

Отдельно Василевская-Смаглюк обратила внимание на дискуссию вокруг создания реестра банковских счетов и банковских сейфов. Часть депутатов выступает против такого механизма, однако сама депутат считает опасения к нему преувеличенными.

«Страшное, как боятся депутаты невиновного реестра банковских счетов и сейфов. Особенно учитывая, что все в этой стране друг о друге все знают, особенно где деньги лежат и один за другим следят», — сказала она.

Читайте также: Дыра в государственных финансах составляет 49,5 млрд евро — депутат

На фоне дефицита бюджетных ресурсов принятие законопроектов, необходимых для выполнения международных обязательств имеет важное значение для дальнейшего привлечения Украиной внешней финансовой помощи.

Как мы писали ранее, МВФ уехал из Киева без соглашения: что это значит для Украины

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
BatonUA
BatonUA
15 сентября 2026, 20:39
#
Ага, посилки з Китаю, це корінь проблеми xD
+
+30
lider2000
lider2000
15 сентября 2026, 21:18
#
Одолжите у миндичи или кравченка, ну или у кропивы в конце концов.
+
0
Spets
Spets
15 сентября 2026, 21:25
#
Ну, а що незрозуміло. Без прийняття закону про оподаткування посилок, який принесе аж 10 млрд гривень, не закрити діру на $29 млрд. Це все ці кляті посилки! І це ж норма в ЄС і ми «теоретично» в ЄС колись, тож нащо чекати.
+
+15
R S
R S
15 сентября 2026, 21:27
#
В бюджете-2026 денег хватило лишь на 8,5…9 мес.
А как надували щёки в прошлом году про потужный бюджет на этот год и бесконечную международную помощь…)
Бездари и коррупционеры при власти.
+
0
nsns3212
nsns3212
15 сентября 2026, 21:29
#
Говорящие головы офиса
что ей сказали то и вещает
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