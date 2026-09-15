Гривна просела к доллару, но укрепилась к евро: обновленные курсы НБУ на 16 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют 16 сентября. Доллар подорожал на 2 копейки — до 44,63 грн, тогда как евро подешевел на 1 копейку — до 51,51 грн. Об этом говорится в данных НБУ.

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Официальный курс доллара на 16 сентября составил 44,63 грн.

Накануне, 15 сентября, американская валюта обошлась в 44,61 грн. Таким образом, в сутки доллар подорожал на 0,02 грн.

Официальный курс евро составляет 51,51 грн. 15 сентября европейская валюта обошлась в 51,52 грн. За сутки евро подешевел на 0,01 грн.

Как изменился курс

По сравнению с предыдущим днем гривна несколько ослабла к доллару, но в то же время минимально укрепилась к евро.

Изменения остались незначительными: доллар прибавил 2 копейки, а евро потерял 1 копейку.

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