Anthropic обошла OpenAI по выручке: соучредители компании получили по $15,5 млрд

Как сообщает Quartz, шесть соучредителей компании Anthropic впервые попали в рейтинг Forbes 400 самых богатых американцев. Совокупное состояние Даниэлы Амодей, Дарио Амодея, Тома Брауна, Джека Кларка, Джареда Каплана и Сэма МакКендлиша оценивается примерно в $93 млрд — $15,5 млрд на каждого.

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Все шесть покинули OpenAI в 2021 году и в том же году основали Anthropic. Компания впоследствии стала одним из ключевых конкурентов OpenAI на рынке искусственного интеллекта, в частности, благодаря развитию чат-бота Claude.

Состояние основателей существенно возросло после майского раунда финансирования Anthropic. По оценке Forbes, каждому из шести соучредителей принадлежит около 1,6% компании, а после нового привлечения капитала стоимость их долей более чем удвоилась. У седьмого соучредителя Anthropic есть гражданство Канады, поэтому в рейтинг Forbes 400 не попал.

Всего в этом году в рейтинг впервые вошли 34 человека. Минимальное состояние для попадания в Forbes 400 выросло до рекордных $4,4 млрд против $3,8 млрд годом ранее. Совокупное состояние 400 самых богатых американцев достигло $8 трлн по сравнению с $6,6 трлн в 2025 году.

Новые миллиардеры ИИ

Искусственный интеллект стал главным источником нового состояния в рейтинге: 15 из 34 новичков заработали свое состояние именно в этой области. Высшее среди дебютантов расположился соучредитель OpenAI Грег Брокман — 45-е место с состоянием около $25,5 млрд. Вторым стал предприниматель в сфере робототехники Бретт Адкок ($23,4 млрд), третьим — инвестор Антонио Грасиас ($17,1 млрд).

Появление соучредителей Anthropic в рейтинге отражает стремительный рост компании. Во втором квартале ее выручка достигла $11,6 млрд, превысив показатель OpenAI в $6,7 млрд. Это стало первым кварталом, когда Anthropic опередила конкурента по этому показателю. Скорректированная операционная прибыль компании составила $559 млн.

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В то же время, Anthropic и OpenAI готовятся к возможным первичным публичным размещениям акций. Компании конфиденциально подали документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Потенциальные IPO могут состояться в конце 2026 года или начале 2027-го и создать значительные налоговые обязательства для работников, владеющих акциями компаний.