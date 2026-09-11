Топ-5 новостей за пятницу: столетнее партнерство с Канадой, гарантии на качество новостроек и возможное повышение НДС

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни 10 сентября подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве. Документ предусматривает переход от традиционной помощи Украине к долгосрочному стратегическому сотрудничеству в сфере обороны, торговли, инвестиций и обновления.

Как сообщил Latifundist, в Украине обсуждается возможность временного повышения основной ставки НДС на 1%. Дополнительные поступления предлагают направить в специальный фонд для компенсации бизнеса за разрушенные войной производственные и складские объекты.

Правительство поддержало инициативу Министерства развития общин и территорий по введению не менее 10-летней гарантии на качество новых объектов недвижимости. Отсчет гарантийного срока предлагается вести с момента принятия объекта в эксплуатацию.

В отдельных регионах Украины аптеки столкнулись с сокращением запасов некоторых лекарственных средств. По отдельным позициям имеющихся остатков может хватить всего на две-три недели. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на «Аптечную профессиональную ассоциацию Украины» (АПАУ).

С начала сентября Украина экспортировала альтернативными логистическими маршрутами 630 тыс. тонн агропродукции, — заявил министр Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Это около 40% от объемов, которые могли бы экспортироваться при полноценной работе логистической системы. В августе этот показатель составил 33%.